النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"طارق الحبيب" يكتب: الرياضة والتطوع وجهان لعملة "السرور"

التطوع هو المفتاح الدقيق والسري لرضا النفس وراحتها

كتب البروفيسور طارق الحبيب عن العلاقة بين الرياضة والتطوع، في زاويته الرمضانية بصحيفة "سبق"، مؤكداً أنهما وجهان لعملة واحدة وهي الفرح والسرور، ومستعرضاً الأمثلة والنماذج التي من خلالها يمارس الفرد هذه القيمة المجتمعية.

وقال: هل هناك مجال للتطوع في الجانب الرياضي، أم إنه لا يوجد مجال للتطوع في الجانب الرياضي؟! سؤال ربما يعنّ لنا أحياناً ونفكر في مثل هذا السؤال ونراجع أنفسنا هل مثل هذا يمكن؟ نعم.. في كل شيء يمكن أن يكون التطوع، بما في ذلك الرياضة.

وأضاف: كيف يكون العمل التطوعي في الرياضة؟! لو كنت مثلا لاعباً رياضياً مشهوراً ففي زيارتي للمرضى أكون قد ساهمت في إدخال السرور لأولئك المرضى. ولربما التطوع بممارسة الرياضة للمرضى المزمنين، فلربما إنسان عنده ميل لمثل هذا الفن، فيذهب إلى مستشفيات ذوي الإعاقات المزمنة الذين غاب عنهم أهلهم ثم رافقهم ومارس معهم بعض الرياضات التي تعيد لهم روحهم وتدخل الراحة والسرور إلى قلوبهم.

وزاد: ومن الإحسان والتطوع أن تأخذ إنسان عاجزاً إلى ملعب معين، فيرى مباراة فريقه المحبب، فالتطوع ميدانه واسع ويهدف إلى تحقيق السعادة للآخر، جسداً.. نفساً.. روحاً.. مجتمعاً..

وختم: إذاً أريد أن أكون متطوعاً لا متذكراً للتطوع.. انشغل بقيم نفسك وبقيم مبادئك التي تحيا من أجلها وترتفع بها ذاتك، تكن كالمؤشرات التي تنظر يميناً ويساراً باحثةً عن مجالات للتطوع، باحثة هنا وهنا لعلها أن تجد مجالاً لبث الخير فتنطلق فيها تلك النفس، إذاً ليس هناك خطوات محددة للتطوع ولكن هناك صناعة نفسية.. هذه الصناعة تجعل الإنسان قادراً على التشكل بألوان التطوع، قادرا على ممارسة التطوع صحيحاً أو مريضاً مقيماً أو مسافراً، فالتطوع محدداً في مكان ما فيمكن إنجازه على ظهر الطائرة أو السفينة أو السيارة وغيرها، فاستشعار الحاجة التطوعية لنفسي لأن التطوع مفيد لي قبل أن يكون مفيداً لمن أتطوع بشأنه فذاك هو المفتاح الدقيق والسري لرضا النفس وانطلاقها بقوة ودوام في عالم التطوع.

طارق الحبيب التطوع

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"طارق الحبيب" يكتب: الرياضة والتطوع وجهان لعملة "السرور"
سبق

كتب البروفيسور طارق الحبيب عن العلاقة بين الرياضة والتطوع، في زاويته الرمضانية بصحيفة "سبق"، مؤكداً أنهما وجهان لعملة واحدة وهي الفرح والسرور، ومستعرضاً الأمثلة والنماذج التي من خلالها يمارس الفرد هذه القيمة المجتمعية.

وقال: هل هناك مجال للتطوع في الجانب الرياضي، أم إنه لا يوجد مجال للتطوع في الجانب الرياضي؟! سؤال ربما يعنّ لنا أحياناً ونفكر في مثل هذا السؤال ونراجع أنفسنا هل مثل هذا يمكن؟ نعم.. في كل شيء يمكن أن يكون التطوع، بما في ذلك الرياضة.

وأضاف: كيف يكون العمل التطوعي في الرياضة؟! لو كنت مثلا لاعباً رياضياً مشهوراً ففي زيارتي للمرضى أكون قد ساهمت في إدخال السرور لأولئك المرضى. ولربما التطوع بممارسة الرياضة للمرضى المزمنين، فلربما إنسان عنده ميل لمثل هذا الفن، فيذهب إلى مستشفيات ذوي الإعاقات المزمنة الذين غاب عنهم أهلهم ثم رافقهم ومارس معهم بعض الرياضات التي تعيد لهم روحهم وتدخل الراحة والسرور إلى قلوبهم.

وزاد: ومن الإحسان والتطوع أن تأخذ إنسان عاجزاً إلى ملعب معين، فيرى مباراة فريقه المحبب، فالتطوع ميدانه واسع ويهدف إلى تحقيق السعادة للآخر، جسداً.. نفساً.. روحاً.. مجتمعاً..

وختم: إذاً أريد أن أكون متطوعاً لا متذكراً للتطوع.. انشغل بقيم نفسك وبقيم مبادئك التي تحيا من أجلها وترتفع بها ذاتك، تكن كالمؤشرات التي تنظر يميناً ويساراً باحثةً عن مجالات للتطوع، باحثة هنا وهنا لعلها أن تجد مجالاً لبث الخير فتنطلق فيها تلك النفس، إذاً ليس هناك خطوات محددة للتطوع ولكن هناك صناعة نفسية.. هذه الصناعة تجعل الإنسان قادراً على التشكل بألوان التطوع، قادرا على ممارسة التطوع صحيحاً أو مريضاً مقيماً أو مسافراً، فالتطوع محدداً في مكان ما فيمكن إنجازه على ظهر الطائرة أو السفينة أو السيارة وغيرها، فاستشعار الحاجة التطوعية لنفسي لأن التطوع مفيد لي قبل أن يكون مفيداً لمن أتطوع بشأنه فذاك هو المفتاح الدقيق والسري لرضا النفس وانطلاقها بقوة ودوام في عالم التطوع.

20 مايو 2020 - 27 رمضان 1441
05:54 PM

"طارق الحبيب" يكتب: الرياضة والتطوع وجهان لعملة "السرور"

التطوع هو المفتاح الدقيق والسري لرضا النفس وراحتها

A A A
عيسى الحربي - الرياض
13
2,032

كتب البروفيسور طارق الحبيب عن العلاقة بين الرياضة والتطوع، في زاويته الرمضانية بصحيفة "سبق"، مؤكداً أنهما وجهان لعملة واحدة وهي الفرح والسرور، ومستعرضاً الأمثلة والنماذج التي من خلالها يمارس الفرد هذه القيمة المجتمعية.

وقال: هل هناك مجال للتطوع في الجانب الرياضي، أم إنه لا يوجد مجال للتطوع في الجانب الرياضي؟! سؤال ربما يعنّ لنا أحياناً ونفكر في مثل هذا السؤال ونراجع أنفسنا هل مثل هذا يمكن؟ نعم.. في كل شيء يمكن أن يكون التطوع، بما في ذلك الرياضة.

وأضاف: كيف يكون العمل التطوعي في الرياضة؟! لو كنت مثلا لاعباً رياضياً مشهوراً ففي زيارتي للمرضى أكون قد ساهمت في إدخال السرور لأولئك المرضى. ولربما التطوع بممارسة الرياضة للمرضى المزمنين، فلربما إنسان عنده ميل لمثل هذا الفن، فيذهب إلى مستشفيات ذوي الإعاقات المزمنة الذين غاب عنهم أهلهم ثم رافقهم ومارس معهم بعض الرياضات التي تعيد لهم روحهم وتدخل الراحة والسرور إلى قلوبهم.

وزاد: ومن الإحسان والتطوع أن تأخذ إنسان عاجزاً إلى ملعب معين، فيرى مباراة فريقه المحبب، فالتطوع ميدانه واسع ويهدف إلى تحقيق السعادة للآخر، جسداً.. نفساً.. روحاً.. مجتمعاً..

وختم: إذاً أريد أن أكون متطوعاً لا متذكراً للتطوع.. انشغل بقيم نفسك وبقيم مبادئك التي تحيا من أجلها وترتفع بها ذاتك، تكن كالمؤشرات التي تنظر يميناً ويساراً باحثةً عن مجالات للتطوع، باحثة هنا وهنا لعلها أن تجد مجالاً لبث الخير فتنطلق فيها تلك النفس، إذاً ليس هناك خطوات محددة للتطوع ولكن هناك صناعة نفسية.. هذه الصناعة تجعل الإنسان قادراً على التشكل بألوان التطوع، قادرا على ممارسة التطوع صحيحاً أو مريضاً مقيماً أو مسافراً، فالتطوع محدداً في مكان ما فيمكن إنجازه على ظهر الطائرة أو السفينة أو السيارة وغيرها، فاستشعار الحاجة التطوعية لنفسي لأن التطوع مفيد لي قبل أن يكون مفيداً لمن أتطوع بشأنه فذاك هو المفتاح الدقيق والسري لرضا النفس وانطلاقها بقوة ودوام في عالم التطوع.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,429
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,588
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,690
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,497

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير
بين أبي قحط ومرزوقة

بين أبي قحط ومرزوقة

جمعان الكرت
صنبور ماء نقي

صنبور ماء نقي

حمد خالد العرق
ليست كل المدن روما..!

ليست كل المدن روما..!

عبدالسلام المشيطي
السنة الكبيسة..!!

السنة الكبيسة..!!

محمد الصيـعري
هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

هل نجحت (الصحة) في احتواء كوفيد 19؟

عبدالغني الشيخ
لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

لوحة سعودية زاهية في الولاء والطاعة

علي آل شرمة
المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

المتحدث الرسمي.. اللوحة الجميلة

عبدالسلام المشيطي
الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

الأُسر المنتجة وصنع الكمامات

عبدالرحمن المرشد
جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

جائحة مرعبة وانهيار اقتصادي

محمد المالكي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة