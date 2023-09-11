"الأرصاد": سحب رعدية على منطقة نجران تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تصحب بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية

نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، من سحب رعدية على منطقة نجران، تصحب بنشاط في الرياح السطحية يؤدي إلى تدني مدى الرؤية.

وأوضحت الهيئة أن التنبيه يشمل محافظتَي بدر الجنوب، وحبونا، ويستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الثامنة مساءً.