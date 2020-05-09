النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صندوق الضغط السلبي .. آلية جديدة لحماية الممارس الصحي عند التعامل مع مصابي كورونا

طورها مستشفى الملك عبدالله في جامعة الأميرة نورة.. تتغلب على بعض التحديات

نجح الفريق الطبي بقسم طوارئ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في تطوير آلية صندوق الضغط السلبي البلاستيكي لحماية الممارس الصحي.

يأتي ذلك أثناء التنبيب الهوائي (إيصال المريض بجهاز التنفس الصناعي والتي قد ينتج عنها انتشار رذاذ الحالة) عند التعامل مع مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وخلال أسبوع من الفكرة إلى التنفيذ الكامل، عمل الفريق بقيادة الدكتور أحمد آل إبراهيم، على تطوير آلية صندوق الضغط السلبي البلاستيكي.

وقال رئيس قسم طب الطوارئ، الدكتور خالد الجهني، إن فكرة هذا المنجز تكمن في تطوير آلية تمنع انتقال العدوى بصورة أفضل، وتتغلب على بعض التحديات في آليات مشابهة.

وأضاف أن من ضمن المميزات التي يتميز بها الصندوق، احتوائه على فلتر موصول بصمام يمكن توصيله مباشرةً بجهاز شفط ليخلق ضغطًا سلبيًا داخل الصندوق يمنع انتشار الرذاذ لخارجه، ويغطي الصندوق غطاء بلاستيكي يسمح بحرية حركة يدي الممارس الصحي الذي يقوم بعملية التنبيب الهوائي.

ويتيح الغطاء البلاستيكي المرن المجال للمساعد التعاون مع الممارس الصحي من خلال فتحتين جانبيتين، وبالتالي يضمن الصندوق مع غطائه البلاستيكي عدم تسريب أي رذاذ متطاير من فم المريض، ويمكن استبدال الكيس البلاستيكي ونقله وتركيبه بسهولة، بالإضافة إلى أنه غير مكلف.

ومن جانبه أكد المشرف العام على الشؤون الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتور ناصر الصانع، أن ذلك امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

ولفت إلى أن تطوير هذه الآلية يأتي ضمن الدور الذي يقدمه مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتوفير أحدث الأساليب لضمان سلامة الممارسين الصحيين أثناء التعامل مع مصابي فيروس كورونا، والتأكد من عدم انتشاره، بمشيئة الله.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صندوق الضغط السلبي .. آلية جديدة لحماية الممارس الصحي عند التعامل مع مصابي كورونا
سبق

نجح الفريق الطبي بقسم طوارئ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في تطوير آلية صندوق الضغط السلبي البلاستيكي لحماية الممارس الصحي.

يأتي ذلك أثناء التنبيب الهوائي (إيصال المريض بجهاز التنفس الصناعي والتي قد ينتج عنها انتشار رذاذ الحالة) عند التعامل مع مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وخلال أسبوع من الفكرة إلى التنفيذ الكامل، عمل الفريق بقيادة الدكتور أحمد آل إبراهيم، على تطوير آلية صندوق الضغط السلبي البلاستيكي.

وقال رئيس قسم طب الطوارئ، الدكتور خالد الجهني، إن فكرة هذا المنجز تكمن في تطوير آلية تمنع انتقال العدوى بصورة أفضل، وتتغلب على بعض التحديات في آليات مشابهة.

وأضاف أن من ضمن المميزات التي يتميز بها الصندوق، احتوائه على فلتر موصول بصمام يمكن توصيله مباشرةً بجهاز شفط ليخلق ضغطًا سلبيًا داخل الصندوق يمنع انتشار الرذاذ لخارجه، ويغطي الصندوق غطاء بلاستيكي يسمح بحرية حركة يدي الممارس الصحي الذي يقوم بعملية التنبيب الهوائي.

ويتيح الغطاء البلاستيكي المرن المجال للمساعد التعاون مع الممارس الصحي من خلال فتحتين جانبيتين، وبالتالي يضمن الصندوق مع غطائه البلاستيكي عدم تسريب أي رذاذ متطاير من فم المريض، ويمكن استبدال الكيس البلاستيكي ونقله وتركيبه بسهولة، بالإضافة إلى أنه غير مكلف.

ومن جانبه أكد المشرف العام على الشؤون الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتور ناصر الصانع، أن ذلك امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

ولفت إلى أن تطوير هذه الآلية يأتي ضمن الدور الذي يقدمه مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتوفير أحدث الأساليب لضمان سلامة الممارسين الصحيين أثناء التعامل مع مصابي فيروس كورونا، والتأكد من عدم انتشاره، بمشيئة الله.

09 مايو 2020 - 16 رمضان 1441
07:14 PM

صندوق الضغط السلبي .. آلية جديدة لحماية الممارس الصحي عند التعامل مع مصابي كورونا

طورها مستشفى الملك عبدالله في جامعة الأميرة نورة.. تتغلب على بعض التحديات

A A A
خلود غنام - الرياض
1
5,188

نجح الفريق الطبي بقسم طوارئ مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن، في تطوير آلية صندوق الضغط السلبي البلاستيكي لحماية الممارس الصحي.

يأتي ذلك أثناء التنبيب الهوائي (إيصال المريض بجهاز التنفس الصناعي والتي قد ينتج عنها انتشار رذاذ الحالة) عند التعامل مع مصاب بفيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19".

وخلال أسبوع من الفكرة إلى التنفيذ الكامل، عمل الفريق بقيادة الدكتور أحمد آل إبراهيم، على تطوير آلية صندوق الضغط السلبي البلاستيكي.

وقال رئيس قسم طب الطوارئ، الدكتور خالد الجهني، إن فكرة هذا المنجز تكمن في تطوير آلية تمنع انتقال العدوى بصورة أفضل، وتتغلب على بعض التحديات في آليات مشابهة.

وأضاف أن من ضمن المميزات التي يتميز بها الصندوق، احتوائه على فلتر موصول بصمام يمكن توصيله مباشرةً بجهاز شفط ليخلق ضغطًا سلبيًا داخل الصندوق يمنع انتشار الرذاذ لخارجه، ويغطي الصندوق غطاء بلاستيكي يسمح بحرية حركة يدي الممارس الصحي الذي يقوم بعملية التنبيب الهوائي.

ويتيح الغطاء البلاستيكي المرن المجال للمساعد التعاون مع الممارس الصحي من خلال فتحتين جانبيتين، وبالتالي يضمن الصندوق مع غطائه البلاستيكي عدم تسريب أي رذاذ متطاير من فم المريض، ويمكن استبدال الكيس البلاستيكي ونقله وتركيبه بسهولة، بالإضافة إلى أنه غير مكلف.

ومن جانبه أكد المشرف العام على الشؤون الصحية بجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، الدكتور ناصر الصانع، أن ذلك امتدادًا لما تقدمه حكومة خادم الحرمين الشريفين من دعم للإجراءات الاحترازية والوقائية للتصدي لجائحة كورونا.

ولفت إلى أن تطوير هذه الآلية يأتي ضمن الدور الذي يقدمه مستشفى الملك عبدالله بن عبدالعزيز الجامعي، وجامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، لتوفير أحدث الأساليب لضمان سلامة الممارسين الصحيين أثناء التعامل مع مصابي فيروس كورونا، والتأكد من عدم انتشاره، بمشيئة الله.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,063
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
15,951
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,228
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,151

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج
العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

العناية بالأيتام في السعودية.. "رفقاء" نموذجًا

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة