النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

بأمر الملك.. إعفاء رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه

الحائلي يستقيل من مجلس إدارة نادي الاتحاد لظروفه الخاصة

أعلن عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي استقالته من عضوية مجلس الإدارة لظروفه الخاصة حسب ما أعلنه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال الحائلي :‏ " جمهور نادي الاتحاد الحبيب طيلة الست السنوات الماضية دعمنا بكل ما يملك هذا الكيان العظيم ويعلم الله محبتكم ومحبة هذا النادي الكبير في قلبي ولكن لظروف خاصة فقد تقدمت باستقالتي من مجلس إدارة نادي الاتحاد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح”.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

اعلان
الحائلي يستقيل من مجلس إدارة نادي الاتحاد لظروفه الخاصة
سبق

أعلن عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي استقالته من عضوية مجلس الإدارة لظروفه الخاصة حسب ما أعلنه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال الحائلي :‏ " جمهور نادي الاتحاد الحبيب طيلة الست السنوات الماضية دعمنا بكل ما يملك هذا الكيان العظيم ويعلم الله محبتكم ومحبة هذا النادي الكبير في قلبي ولكن لظروف خاصة فقد تقدمت باستقالتي من مجلس إدارة نادي الاتحاد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح”.

21 يناير 2019 - 15 جمادى الأول 1440
11:12 PM

الحائلي يستقيل من مجلس إدارة نادي الاتحاد لظروفه الخاصة

A A A
عبدالله الشهري - الرياض
0
251

أعلن عضو مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي استقالته من عضوية مجلس الإدارة لظروفه الخاصة حسب ما أعلنه في تغريدة نشرها عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

وقال الحائلي :‏ " جمهور نادي الاتحاد الحبيب طيلة الست السنوات الماضية دعمنا بكل ما يملك هذا الكيان العظيم ويعلم الله محبتكم ومحبة هذا النادي الكبير في قلبي ولكن لظروف خاصة فقد تقدمت باستقالتي من مجلس إدارة نادي الاتحاد متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح”.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
15,477
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
24,184
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
15,524
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
27,421

كاريكاتير

.. والحل في الرياض!

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة
لغة "برايل".. قصة اختراع عظيم أعاد الملايين لمسار الأمل والحياة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة