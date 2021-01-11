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الرجاء يضرب موعداً مع الاتحاد.. في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بثلاثية دون مقابل، في إياب نصف النهائي بمدينة مراكش، ليضرب موعداً مرتقباً في الدور الختامي أمام الاتحاد السعودي.

كانت مباراة الذهاب في مدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد سجله المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف، ليتأهل الرجاء للمرحلة المقبلة بانتصار 3-1 في مجموع المباراتين.


وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، وتمكن الرجاء من التقدم بواسطة قائده المخضرم محسن متولي من ركلة جزاء حصل عليها زميله سفيان رحيمي، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وعزز متولي مركزه في وصافة جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، بفارق هدفين خلف المتصدر البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو" لاعب الاتحاد السعودي.

وبعد دقائق قليلة من نزوله كبديل، سجل المهاجم الكونغولي بين مالانجو هدفاً ثانياً للفريق المضيف من ضربة رأس بعد عرضية متقنة، في الدقيقة 67، قبل أن ينهي محمود بن حليب الأمور بهدف ثالث في الدقيقة 86.

ويلتقي فريق الرجاء في المباراة النهائية خلال وقت لاحق، مع الاتحاد الذي تجاوز مواطنه الشباب في الدور نصف النهائي الأسبوع الماضي.

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الرجاء يضرب موعداً مع الاتحاد.. في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال
سبق

تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بثلاثية دون مقابل، في إياب نصف النهائي بمدينة مراكش، ليضرب موعداً مرتقباً في الدور الختامي أمام الاتحاد السعودي.

كانت مباراة الذهاب في مدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد سجله المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف، ليتأهل الرجاء للمرحلة المقبلة بانتصار 3-1 في مجموع المباراتين.


وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، وتمكن الرجاء من التقدم بواسطة قائده المخضرم محسن متولي من ركلة جزاء حصل عليها زميله سفيان رحيمي، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وعزز متولي مركزه في وصافة جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، بفارق هدفين خلف المتصدر البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو" لاعب الاتحاد السعودي.

وبعد دقائق قليلة من نزوله كبديل، سجل المهاجم الكونغولي بين مالانجو هدفاً ثانياً للفريق المضيف من ضربة رأس بعد عرضية متقنة، في الدقيقة 67، قبل أن ينهي محمود بن حليب الأمور بهدف ثالث في الدقيقة 86.

ويلتقي فريق الرجاء في المباراة النهائية خلال وقت لاحق، مع الاتحاد الذي تجاوز مواطنه الشباب في الدور نصف النهائي الأسبوع الماضي.

11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
11:30 PM

الرجاء يضرب موعداً مع الاتحاد.. في نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تأهل فريق الرجاء المغربي إلى نهائي النسخة الحالية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بثلاثية دون مقابل، في إياب نصف النهائي بمدينة مراكش، ليضرب موعداً مرتقباً في الدور الختامي أمام الاتحاد السعودي.

كانت مباراة الذهاب في مدينة الإسماعيلية قد انتهت بفوز الإسماعيلي بهدف دون رد سجله المهاجم التونسي فخر الدين بن يوسف، ليتأهل الرجاء للمرحلة المقبلة بانتصار 3-1 في مجموع المباراتين.


وانتهى شوط المباراة الأول بالتعادل السلبي، وتمكن الرجاء من التقدم بواسطة قائده المخضرم محسن متولي من ركلة جزاء حصل عليها زميله سفيان رحيمي، في الدقيقة 60 من عمر اللقاء.

وعزز متولي مركزه في وصافة جدول ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف، بفارق هدفين خلف المتصدر البرازيلي روماريو دا سيلفا "رومارينيو" لاعب الاتحاد السعودي.

وبعد دقائق قليلة من نزوله كبديل، سجل المهاجم الكونغولي بين مالانجو هدفاً ثانياً للفريق المضيف من ضربة رأس بعد عرضية متقنة، في الدقيقة 67، قبل أن ينهي محمود بن حليب الأمور بهدف ثالث في الدقيقة 86.

ويلتقي فريق الرجاء في المباراة النهائية خلال وقت لاحق، مع الاتحاد الذي تجاوز مواطنه الشباب في الدور نصف النهائي الأسبوع الماضي.

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