النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

خطباء الجمعة يحثون الطلبة ومنسوبي التعليم على أخذ جرعتين من لقاح كورونا

بموجب توجيه وزير الإسلامية.. في إطار الجهود التكاملية المشتركة مع وزارة التعليم

أكد خطباء الجمعة في مناطق ومحافظات المملكة اليوم على أهمية حصول الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وجميع منسوبي التعليم على جرعتين من لقاح كورونا.
وأشاروا إلى أن ذلك سيسهم في العودة الحضورية للتعليم بطريقة آمنة وصحية، ويضمن بعد توفيق الله ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد حماية للمجتمع من الوباء وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً لكافة الخطباء بتضمين خطبة اليوم الجمعة في حث منسوبي التعليم من "أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات"، للحصول على جرعتي اللقاح؛ حمايةً لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أُسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى، في إطار حرص الشؤون الإسلامية على تفعيل دور منابر الجمعة للمساهمة في تعزيز الأمن المجتمعي وبما يحقق رسالتها في التوعية والإرشاد.

وحث خطباء الجمعة اليوم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وكافة منسوبي التعليم إلى المسارعة باستكمال عملية التحصين والحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، لافتين إلى أن ذلك مسؤولية دينية وواجب وطني للحفاظ على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن وأسرهم، بما يســهم في ســـرعة رفع نسبة تحصين الطلبة قبل العودة الحضورية للمدارس.

وتأتي مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار الجهود التكاملية المشتركة مع وزارة التعليم، وضمن منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع والأسرة؛ لدعم عملية تحصين جميع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ومنسوبي التعليم العام استعداداً للعودة الحضورية للمدارس، وذلك بالتزامن مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة الرامية للحفاظ على صحة الإنسان، واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية، والحد من انتشار الجائحة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
خطباء الجمعة يحثون الطلبة ومنسوبي التعليم على أخذ جرعتين من لقاح كورونا
سبق

أكد خطباء الجمعة في مناطق ومحافظات المملكة اليوم على أهمية حصول الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وجميع منسوبي التعليم على جرعتين من لقاح كورونا.
وأشاروا إلى أن ذلك سيسهم في العودة الحضورية للتعليم بطريقة آمنة وصحية، ويضمن بعد توفيق الله ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد حماية للمجتمع من الوباء وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً لكافة الخطباء بتضمين خطبة اليوم الجمعة في حث منسوبي التعليم من "أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات"، للحصول على جرعتي اللقاح؛ حمايةً لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أُسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى، في إطار حرص الشؤون الإسلامية على تفعيل دور منابر الجمعة للمساهمة في تعزيز الأمن المجتمعي وبما يحقق رسالتها في التوعية والإرشاد.

وحث خطباء الجمعة اليوم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وكافة منسوبي التعليم إلى المسارعة باستكمال عملية التحصين والحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، لافتين إلى أن ذلك مسؤولية دينية وواجب وطني للحفاظ على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن وأسرهم، بما يســهم في ســـرعة رفع نسبة تحصين الطلبة قبل العودة الحضورية للمدارس.

وتأتي مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار الجهود التكاملية المشتركة مع وزارة التعليم، وضمن منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع والأسرة؛ لدعم عملية تحصين جميع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ومنسوبي التعليم العام استعداداً للعودة الحضورية للمدارس، وذلك بالتزامن مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة الرامية للحفاظ على صحة الإنسان، واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية، والحد من انتشار الجائحة.

06 أغسطس 2021 - 27 ذو الحجة 1442
02:33 PM

خطباء الجمعة يحثون الطلبة ومنسوبي التعليم على أخذ جرعتين من لقاح كورونا

بموجب توجيه وزير الإسلامية.. في إطار الجهود التكاملية المشتركة مع وزارة التعليم

A A A
عبدالله العنزي - الرياض
0
117

أكد خطباء الجمعة في مناطق ومحافظات المملكة اليوم على أهمية حصول الطلاب والطالبات ممن أعمارهم 12 عاماً فأكثر، وجميع منسوبي التعليم على جرعتين من لقاح كورونا.
وأشاروا إلى أن ذلك سيسهم في العودة الحضورية للتعليم بطريقة آمنة وصحية، ويضمن بعد توفيق الله ضمان انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الجديد حماية للمجتمع من الوباء وتحقيقاً لرؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة.

وكان وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ قد أصدر تعميماً لكافة الخطباء بتضمين خطبة اليوم الجمعة في حث منسوبي التعليم من "أعضاء هيئة التدريس والتدريب، والمعلمين والمعلمات، والطلاب والطالبات، والمتدربين والمتدربات"، للحصول على جرعتي اللقاح؛ حمايةً لأنفسهم، وحفاظاً على سلامة أُسرهم وأقرانهم، وللوقاية من العدوى، في إطار حرص الشؤون الإسلامية على تفعيل دور منابر الجمعة للمساهمة في تعزيز الأمن المجتمعي وبما يحقق رسالتها في التوعية والإرشاد.

وحث خطباء الجمعة اليوم الطلاب والطالبات وأولياء أمورهم وكافة منسوبي التعليم إلى المسارعة باستكمال عملية التحصين والحصول على جرعتين من لقاح فيروس كورونا قبل بداية العام الدراسي الجديد، لافتين إلى أن ذلك مسؤولية دينية وواجب وطني للحفاظ على صحة وسلامة أبناء وبنات الوطن وأسرهم، بما يســهم في ســـرعة رفع نسبة تحصين الطلبة قبل العودة الحضورية للمدارس.

وتأتي مبادرة وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في إطار الجهود التكاملية المشتركة مع وزارة التعليم، وضمن منظومة عمل متكاملة بالشراكة مع مؤسسات المجتمع والأسرة؛ لدعم عملية تحصين جميع طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية ومنسوبي التعليم العام استعداداً للعودة الحضورية للمدارس، وذلك بالتزامن مع الجهود الوطنية لمواجهة فيروس كورونا، ومواكبة لجهود الدولة الرامية للحفاظ على صحة الإنسان، واستشعاراً بالمسؤولية الوطنية، والحد من انتشار الجائحة.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,461
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,269
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,569
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,182

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة