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"البيئة" تفسح أكثر من 35.7 ألف طن من الخضراوات والفاكهة في 8 إبريل الحالي

أكدت أن الواردات الحيوانية  بلغت نحو 5827 رأساً من الماشية في نفس اليوم

كشف تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة يوم الأربعاء 8 إبريل الحالي، بلغت نحو 35,796.35 طناً، بينما بلغت الواردات الحيوانية نحو 5827 رأساً من الماشية (أغنام وإبل وأبقار) في نفس اليوم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الواردات النباتية التي أفسح عنها من الخضراوات ليوم 8 إبريل الحالي بلغت نحو 25,580.28 طناً، وواردات الفاكهة بلغت 10,216.09 طناً، لتبلغ الواردات التي تم فسحها في شهر إبريل من الخضروات 39,352.75 طناً، ومن الفاكهة 88,817.45 طناً، لتبلغ واردات شهر إبريل من الخضروات والفاكهة أكثر من 128.170 طناً.

وأشارت إلى أن واردات الخضراوات منذ بداية العام الجاري 2020م بلغت نحو 116,240.04 أطنان، وواردات الفاكهة لنفس الفترة 210,516.70 طناً، لترتفع واردات المملكة من الخضراوات والفاكهة المختلفة 326,756.74 طناً منذ بداية العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن كل الإرساليات الواردة إلى محاجر الوزارة، تخضع للفحص المخبري، ويتم تدقيق المستندات والكشف للتأكد من سلامتها صحياً والحد من انتقال الآفات النباتية، تحت إشراف الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين.

وأفادت الوزارة أن امدادات وأسعار السلع الغذائية المختلفة من خضار وفاكهة ولحوم ودجاج وأسماك في الأسواق لم تتأثر بسبب الإجراءات الحالية، مؤكدة أن الجولات التفتيشية للفرق الميدانية التابعة للوزارة ستواصل أعمالها لمراقبة أسواق الخضار والفاكهة والمواد الغذائية للتأكد من وفرتها وسلامتها، وتطبيقاً للإجراءات الصحية.


فيروس كورونا الجديد وزارة البيئة والمياه والزراعة

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"البيئة" تفسح أكثر من 35.7 ألف طن من الخضراوات والفاكهة في 8 إبريل الحالي
سبق

كشف تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة يوم الأربعاء 8 إبريل الحالي، بلغت نحو 35,796.35 طناً، بينما بلغت الواردات الحيوانية نحو 5827 رأساً من الماشية (أغنام وإبل وأبقار) في نفس اليوم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الواردات النباتية التي أفسح عنها من الخضراوات ليوم 8 إبريل الحالي بلغت نحو 25,580.28 طناً، وواردات الفاكهة بلغت 10,216.09 طناً، لتبلغ الواردات التي تم فسحها في شهر إبريل من الخضروات 39,352.75 طناً، ومن الفاكهة 88,817.45 طناً، لتبلغ واردات شهر إبريل من الخضروات والفاكهة أكثر من 128.170 طناً.

وأشارت إلى أن واردات الخضراوات منذ بداية العام الجاري 2020م بلغت نحو 116,240.04 أطنان، وواردات الفاكهة لنفس الفترة 210,516.70 طناً، لترتفع واردات المملكة من الخضراوات والفاكهة المختلفة 326,756.74 طناً منذ بداية العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن كل الإرساليات الواردة إلى محاجر الوزارة، تخضع للفحص المخبري، ويتم تدقيق المستندات والكشف للتأكد من سلامتها صحياً والحد من انتقال الآفات النباتية، تحت إشراف الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين.

وأفادت الوزارة أن امدادات وأسعار السلع الغذائية المختلفة من خضار وفاكهة ولحوم ودجاج وأسماك في الأسواق لم تتأثر بسبب الإجراءات الحالية، مؤكدة أن الجولات التفتيشية للفرق الميدانية التابعة للوزارة ستواصل أعمالها لمراقبة أسواق الخضار والفاكهة والمواد الغذائية للتأكد من وفرتها وسلامتها، وتطبيقاً للإجراءات الصحية.


09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
11:11 PM

"البيئة" تفسح أكثر من 35.7 ألف طن من الخضراوات والفاكهة في 8 إبريل الحالي

أكدت أن الواردات الحيوانية  بلغت نحو 5827 رأساً من الماشية في نفس اليوم

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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كشف تقرير جديد لوزارة البيئة والمياه والزراعة أن واردات المملكة من الخضار والفاكهة التي فسحتها محاجر الوزارة يوم الأربعاء 8 إبريل الحالي، بلغت نحو 35,796.35 طناً، بينما بلغت الواردات الحيوانية نحو 5827 رأساً من الماشية (أغنام وإبل وأبقار) في نفس اليوم.

وأوضحت الوزارة أن إجمالي الواردات النباتية التي أفسح عنها من الخضراوات ليوم 8 إبريل الحالي بلغت نحو 25,580.28 طناً، وواردات الفاكهة بلغت 10,216.09 طناً، لتبلغ الواردات التي تم فسحها في شهر إبريل من الخضروات 39,352.75 طناً، ومن الفاكهة 88,817.45 طناً، لتبلغ واردات شهر إبريل من الخضروات والفاكهة أكثر من 128.170 طناً.

وأشارت إلى أن واردات الخضراوات منذ بداية العام الجاري 2020م بلغت نحو 116,240.04 أطنان، وواردات الفاكهة لنفس الفترة 210,516.70 طناً، لترتفع واردات المملكة من الخضراوات والفاكهة المختلفة 326,756.74 طناً منذ بداية العام الجاري.

وأكدت الوزارة أن كل الإرساليات الواردة إلى محاجر الوزارة، تخضع للفحص المخبري، ويتم تدقيق المستندات والكشف للتأكد من سلامتها صحياً والحد من انتقال الآفات النباتية، تحت إشراف الأطباء البيطريين والمساعدين ومختصي المختبرات والمهندسين الزراعيين والفنيين.

وأفادت الوزارة أن امدادات وأسعار السلع الغذائية المختلفة من خضار وفاكهة ولحوم ودجاج وأسماك في الأسواق لم تتأثر بسبب الإجراءات الحالية، مؤكدة أن الجولات التفتيشية للفرق الميدانية التابعة للوزارة ستواصل أعمالها لمراقبة أسواق الخضار والفاكهة والمواد الغذائية للتأكد من وفرتها وسلامتها، وتطبيقاً للإجراءات الصحية.


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