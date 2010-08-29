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"أصدقاء" و"الجامعة العربية المفتوحة" تحتفلان بمرور عام على الشراكة بينهما

بحضور الكابتن ماجد عبدالله والشهراني

استضافت الجامعة العربية المفتوحة في مقرها بالرياض، مساء الخميس الماضي، حفل مرور عام على الشراكة مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين ضمن المسؤولية الاجتماعية لخدمة مستفيدي الجمعية ودعهم لإكمال مسيرتهم التعليمية.

وحضر الحفل، الدكتور علي بن محمد الشهراني، مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، والكابتن ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات وعائلات المستفيدين.

وأشار مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي الشهراني، أن الجامعة تهدف إلى استقطاب الشخصيات المؤثرة في المجالات المختلفة واستثمار تأثيرهم في مختلف فئات المجتمع، لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومبادئها السامية التي من شأنها تعمل عليها الجامعة كونها أسست كنواة للمسؤولية المجتمعية من خلال تقديم منح دراسية في برامج البكالوريوس، وتأتي ذكرى مرور عام على الشراكة مع جمعية أصدقاء لتكريس المسؤولية الاجتماعية في التعليم، كونه العامل الرئيسي في بناء الإنسان الذي يتم استثماره في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد ماجد عبدالله، على أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الجمعية في مسار المساندة وإيمانًا من الجمعية بأهمية التعليم الذي يأتي ضمن أولوياتها لتحسين وضع الأسر المستفيدة وتهيئتهم ليكونوا منتجين في مجتمعهم، متمنياً للطلاب والطالبات مزيدًا من التقدم والنجاح.

كما تم تكريم الطلبة المستفيدين من هذه الشراكة جراء مرور عام على دراستهم لتحفيزهم خلال مسيرتهم، وتعتبر الجامعة العربية المفتوحة جامعة غير ربحية تهدف إلى انتشار التعليم لجميع أفراد المجتمع برسوم ميسرة، كما قدمت أكثر من 200 منحة دراسية، وقدمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم أكثر من 9150 خدمة لمستفيديها من اللاعبين السابقين والحاليين وأسرهم للقضاء على الفقر وتوفير ما يمكن لخدمتهم.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"أصدقاء" و"الجامعة العربية المفتوحة" تحتفلان بمرور عام على الشراكة بينهما
سبق

استضافت الجامعة العربية المفتوحة في مقرها بالرياض، مساء الخميس الماضي، حفل مرور عام على الشراكة مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين ضمن المسؤولية الاجتماعية لخدمة مستفيدي الجمعية ودعهم لإكمال مسيرتهم التعليمية.

وحضر الحفل، الدكتور علي بن محمد الشهراني، مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، والكابتن ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات وعائلات المستفيدين.

وأشار مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي الشهراني، أن الجامعة تهدف إلى استقطاب الشخصيات المؤثرة في المجالات المختلفة واستثمار تأثيرهم في مختلف فئات المجتمع، لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومبادئها السامية التي من شأنها تعمل عليها الجامعة كونها أسست كنواة للمسؤولية المجتمعية من خلال تقديم منح دراسية في برامج البكالوريوس، وتأتي ذكرى مرور عام على الشراكة مع جمعية أصدقاء لتكريس المسؤولية الاجتماعية في التعليم، كونه العامل الرئيسي في بناء الإنسان الذي يتم استثماره في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد ماجد عبدالله، على أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الجمعية في مسار المساندة وإيمانًا من الجمعية بأهمية التعليم الذي يأتي ضمن أولوياتها لتحسين وضع الأسر المستفيدة وتهيئتهم ليكونوا منتجين في مجتمعهم، متمنياً للطلاب والطالبات مزيدًا من التقدم والنجاح.

كما تم تكريم الطلبة المستفيدين من هذه الشراكة جراء مرور عام على دراستهم لتحفيزهم خلال مسيرتهم، وتعتبر الجامعة العربية المفتوحة جامعة غير ربحية تهدف إلى انتشار التعليم لجميع أفراد المجتمع برسوم ميسرة، كما قدمت أكثر من 200 منحة دراسية، وقدمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم أكثر من 9150 خدمة لمستفيديها من اللاعبين السابقين والحاليين وأسرهم للقضاء على الفقر وتوفير ما يمكن لخدمتهم.

29 أغسطس 2020 - 10 محرّم 1442
07:53 PM

"أصدقاء" و"الجامعة العربية المفتوحة" تحتفلان بمرور عام على الشراكة بينهما

بحضور الكابتن ماجد عبدالله والشهراني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استضافت الجامعة العربية المفتوحة في مقرها بالرياض، مساء الخميس الماضي، حفل مرور عام على الشراكة مع جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم الخيرية، وتأتي هذه الشراكة بين الطرفين ضمن المسؤولية الاجتماعية لخدمة مستفيدي الجمعية ودعهم لإكمال مسيرتهم التعليمية.

وحضر الحفل، الدكتور علي بن محمد الشهراني، مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة العربية السعودية، والكابتن ماجد عبدالله رئيس مجلس إدارة الجمعية، وعدد من الإعلاميين والإعلاميات وعائلات المستفيدين.

وأشار مدير الجامعة العربية المفتوحة بالمملكة الدكتور علي الشهراني، أن الجامعة تهدف إلى استقطاب الشخصيات المؤثرة في المجالات المختلفة واستثمار تأثيرهم في مختلف فئات المجتمع، لنشر ثقافة المسؤولية الاجتماعية ومبادئها السامية التي من شأنها تعمل عليها الجامعة كونها أسست كنواة للمسؤولية المجتمعية من خلال تقديم منح دراسية في برامج البكالوريوس، وتأتي ذكرى مرور عام على الشراكة مع جمعية أصدقاء لتكريس المسؤولية الاجتماعية في التعليم، كونه العامل الرئيسي في بناء الإنسان الذي يتم استثماره في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأكد ماجد عبدالله، على أن هذه الشراكة تأتي ضمن جهود الجمعية في مسار المساندة وإيمانًا من الجمعية بأهمية التعليم الذي يأتي ضمن أولوياتها لتحسين وضع الأسر المستفيدة وتهيئتهم ليكونوا منتجين في مجتمعهم، متمنياً للطلاب والطالبات مزيدًا من التقدم والنجاح.

كما تم تكريم الطلبة المستفيدين من هذه الشراكة جراء مرور عام على دراستهم لتحفيزهم خلال مسيرتهم، وتعتبر الجامعة العربية المفتوحة جامعة غير ربحية تهدف إلى انتشار التعليم لجميع أفراد المجتمع برسوم ميسرة، كما قدمت أكثر من 200 منحة دراسية، وقدمت جمعية أصدقاء لاعبي كرة القدم أكثر من 9150 خدمة لمستفيديها من اللاعبين السابقين والحاليين وأسرهم للقضاء على الفقر وتوفير ما يمكن لخدمتهم.

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