أرقام كورونا الجديدة في العراق.. 81 إصابة وحالتا وفاة خلال 24 ساعة

مجموع الإصابات بلغ 1928 والوفيات 90 حالة وتعافي 1319 شخصاً

ارتفعت أعداد المصابين بفيروس كورونا في العراق اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من ضعفي العدد الذي أعلنت عنه السلطات العراقية أمس الاثنين.

وأعلنت وزارة الصحة والبيئة العراقية "تسجيل 81 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وحالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية".

ووفق روسيا اليوم ذكرت أن "الإصابات توزعت في محافظات بغداد والنجف والبصرة وكربلاء وكركوك والمثنى وبابل وأربيل"، وأنه "تم تسجيل حالتي وفاة في بغداد وأربيل".

وأضافت أن "الـ24 ساعة الماضية شهدت تسجيل 33 حالة شفاء"، مشيرة إلى "فحص 4648 مواطناً خلال ذات المدة".

وأشارت إلى أن "مجموع الإصابات بلغ 1928، والوفيات 90 حالة، بينما حالات الشفاء وصلت لـ1319".