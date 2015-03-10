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الرئيس الصيني يعلن السيطرة على تفشي "كورونا" في بؤرة انتشاره بهوباي

قال: تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أنه "تمت السيطرة عملياً" على تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال "شي": "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.

الرئيس الصيني فيروس كورونا الجديد

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الرئيس الصيني يعلن السيطرة على تفشي "كورونا" في بؤرة انتشاره بهوباي
سبق

أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أنه "تمت السيطرة عملياً" على تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال "شي": "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.

10 مارس 2020 - 15 رجب 1441
05:31 PM

الرئيس الصيني يعلن السيطرة على تفشي "كورونا" في بؤرة انتشاره بهوباي

قال: تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أعلن الرئيس الصيني شي جين بينغ اليوم أنه "تمت السيطرة عملياً" على تفشي فيروس "كورونا" المستجد في مقاطعة هوباي بؤرة انتشاره وعاصمتها ووهان.

وقال "شي": "تم تحقيق نجاح أولي نحو استقرار الوضع وتحسنه في هوباي وووهان"، بحسب ما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة الرسمية عقب قيام الرئيس الصيني بأول زيارة له إلى المدينة منذ بدء الأزمة في يناير.

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