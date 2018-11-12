"الفالح": نحتاج لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل يومياً
صحيفة سبق الإلكترونية
سبق
2018-11-12
قال وزير الطاقة خالد الفالح: إن التحليلات تشير إلى الحاجة لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل، مقارنة بأكتوبر.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، خفض إمدادات شهر ديسمبر، وهو ما يُنظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطاً بنسبة 20% منذ أوائل أكتوبر.
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
10:52 AM
اخر تعديل
12 نوفمبر 2018 - 4 ربيع الأول 1440
11:26 AM
"الفالح": نحتاج لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل يومياً
قال وزير الطاقة خالد الفالح: إن التحليلات تشير إلى الحاجة لخفض المعروض من النفط بمعدل مليون برميل، مقارنة بأكتوبر.
وكانت أسعار النفط قد ارتفعت بنحو 2%، اليوم الاثنين، بعد أن أعلنت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، خفض إمدادات شهر ديسمبر، وهو ما يُنظر إليه على أنه إجراء لوقف تراجع السوق الذي شهد هبوطاً بنسبة 20% منذ أوائل أكتوبر.