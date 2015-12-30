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مدير الأمن العام يدشن 7 مراكز لانطلاق دوريات أمن الطرق بعدة مناطق

اكتمال التغطية الأمنية للطرق السريعة بنسبة 100 في المائة

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأربعاء -عبر الاتصال المرئي- سبعة مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق في كل من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الجوف، جازان)، وذلك بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وبذلك تكتمل التغطية الأمنية لكل الطرق السريعة بشكل كامل بنسبة 100 في المائة، حيث تم استكمال التغطية الأمنية لطريق الساحل الغربي كاملاً، والذي يمر بمناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان)، ويشتمل على واحد وعشرين مركزاً لأمن الطرق تبدأ بمركز أمن الطرق بحقل وشرما شمالاً وتنتهي بمركز أمن طرق كيلو90 بمنطقة جازان.

وتهدف الخطة التشغيلية لأمن الطرق، إلى تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية بأسلوب وطريقة نوعية ومتميزة، وذلك لسالكي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة.

مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مدير الأمن العام يدشن 7 مراكز لانطلاق دوريات أمن الطرق بعدة مناطق
سبق

دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأربعاء -عبر الاتصال المرئي- سبعة مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق في كل من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الجوف، جازان)، وذلك بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وبذلك تكتمل التغطية الأمنية لكل الطرق السريعة بشكل كامل بنسبة 100 في المائة، حيث تم استكمال التغطية الأمنية لطريق الساحل الغربي كاملاً، والذي يمر بمناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان)، ويشتمل على واحد وعشرين مركزاً لأمن الطرق تبدأ بمركز أمن الطرق بحقل وشرما شمالاً وتنتهي بمركز أمن طرق كيلو90 بمنطقة جازان.

وتهدف الخطة التشغيلية لأمن الطرق، إلى تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية بأسلوب وطريقة نوعية ومتميزة، وذلك لسالكي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
06:56 PM

مدير الأمن العام يدشن 7 مراكز لانطلاق دوريات أمن الطرق بعدة مناطق

اكتمال التغطية الأمنية للطرق السريعة بنسبة 100 في المائة

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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دشن مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الأربعاء -عبر الاتصال المرئي- سبعة مراكز لانطلاق دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق في كل من مناطق (مكة المكرمة، المدينة المنورة، تبوك، حائل، القصيم، الجوف، جازان)، وذلك بناءً على توجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز.

وبذلك تكتمل التغطية الأمنية لكل الطرق السريعة بشكل كامل بنسبة 100 في المائة، حيث تم استكمال التغطية الأمنية لطريق الساحل الغربي كاملاً، والذي يمر بمناطق (تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة، جازان)، ويشتمل على واحد وعشرين مركزاً لأمن الطرق تبدأ بمركز أمن الطرق بحقل وشرما شمالاً وتنتهي بمركز أمن طرق كيلو90 بمنطقة جازان.

وتهدف الخطة التشغيلية لأمن الطرق، إلى تقديم الخدمات الأمنية والمرورية والإنسانية بأسلوب وطريقة نوعية ومتميزة، وذلك لسالكي الطرق التي تربط بين محافظات ومناطق المملكة.

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