تشمل 9 محافظات.. "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان
تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، صامطة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.
تشمل 9 محافظات.. "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان
وكالة الأنباء السعودية (واس)سبق2020-09-06
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، صامطة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.
06 سبتمبر 2020 - 18 محرّم 1442
01:34 PM
تشمل 9 محافظات.. "الأرصاد": هطول أمطار رعدية على جازان
تصحب بنشاط في الرياح السطحية وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً بهطول أمطار رعدية على منطقة جازان تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطاً في الرياح السطحية، وتؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية، تشمل مدينة جيزان ومحافظات: صبيا، وأبو عريش، وأحد المسارحة، وبيش، صامطة، والداير بني مالك، والريث، وفيفا، وهروب.
وبيّنت الهيئة أن الحالة تستمر -بمشيئة الله تعالى- حتى الساعة الـ 10 مساءً.