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تغطية المسجد الحرام بأكثر من 15 ألف حافظة ماء زمزم

ضِمن استعدادات الرئاسة العامة لإجازة منتصف العام

قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية؛ ممثلة في إدارة سقيا زمزم التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برفع عدد الحافظات الموجودة في المشايات الرئيسية والمصليات وفي الساحات الخارجية؛ لتصل إلى 15 ألف حافظة لماء زمزم المبارك، تنقسم إلى المبرد وغير المبرد.

جاء ذلك ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإجازة منتصف العام، التي تشهد تزايدًا في أعداد قاصدي المسجد الحرام.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي: إن الإدارة قامت بتشغيل مشربيات ماء زمزم "الرخامية والاستيل"، إضافة إلى دعم المواقع في المسجد الحرام بالحافظات؛ حيث أصبح مجموعها 15 ألف حافظة.

الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية سقيا زمزم المسجد الحرام والمسجد النبوي

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تغطية المسجد الحرام بأكثر من 15 ألف حافظة ماء زمزم
سبق

قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية؛ ممثلة في إدارة سقيا زمزم التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برفع عدد الحافظات الموجودة في المشايات الرئيسية والمصليات وفي الساحات الخارجية؛ لتصل إلى 15 ألف حافظة لماء زمزم المبارك، تنقسم إلى المبرد وغير المبرد.

جاء ذلك ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإجازة منتصف العام، التي تشهد تزايدًا في أعداد قاصدي المسجد الحرام.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي: إن الإدارة قامت بتشغيل مشربيات ماء زمزم "الرخامية والاستيل"، إضافة إلى دعم المواقع في المسجد الحرام بالحافظات؛ حيث أصبح مجموعها 15 ألف حافظة.

09 يناير 2020 - 14 جمادى الأول 1441
01:06 PM

تغطية المسجد الحرام بأكثر من 15 ألف حافظة ماء زمزم

ضِمن استعدادات الرئاسة العامة لإجازة منتصف العام

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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قامت الإدارة العامة للشؤون الفنية والخدمية؛ ممثلة في إدارة سقيا زمزم التابعة لوكالة الشؤون الفنية والخدمية في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، برفع عدد الحافظات الموجودة في المشايات الرئيسية والمصليات وفي الساحات الخارجية؛ لتصل إلى 15 ألف حافظة لماء زمزم المبارك، تنقسم إلى المبرد وغير المبرد.

جاء ذلك ضمن استعدادات الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي لإجازة منتصف العام، التي تشهد تزايدًا في أعداد قاصدي المسجد الحرام.

وقال مدير إدارة سقيا زمزم المهندس مشاري المسعودي: إن الإدارة قامت بتشغيل مشربيات ماء زمزم "الرخامية والاستيل"، إضافة إلى دعم المواقع في المسجد الحرام بالحافظات؛ حيث أصبح مجموعها 15 ألف حافظة.

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