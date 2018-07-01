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ضبط أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

خلال الحملات الميدانية المشتركة التي نُفّذت لتعقبهم بمختلف مناطق المملكة

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ حتى نهاية يوم الخميس 14 / 10 / 1439 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمّت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (1319591) مخالفاً، منهم (984200) مخالف لنظام الإقامة، و(228988) مخالفاً لنظام العمل، و(106403) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (20095) شخصاً، (53 %) منهم يمنيو الجنسية، و(44 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (851) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2209) أشخاص.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم توقيفهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (431) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (402) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصّة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (29) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12337) وافداً مخالفاً، منهم (9407) رجال، و(2930) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (230034) مخالفاً، وإحالة (184110) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (232435) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (337703) مخالفين.

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ضبط أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل
سبق

أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ حتى نهاية يوم الخميس 14 / 10 / 1439 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمّت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (1319591) مخالفاً، منهم (984200) مخالف لنظام الإقامة، و(228988) مخالفاً لنظام العمل، و(106403) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (20095) شخصاً، (53 %) منهم يمنيو الجنسية، و(44 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (851) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2209) أشخاص.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم توقيفهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (431) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (402) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصّة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (29) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12337) وافداً مخالفاً، منهم (9407) رجال، و(2930) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (230034) مخالفاً، وإحالة (184110) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (232435) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (337703) مخالفين.

01 يوليو 2018 - 17 شوّال 1439
08:20 AM

ضبط أكثر من مليون وثلاثمائة ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل

خلال الحملات الميدانية المشتركة التي نُفّذت لتعقبهم بمختلف مناطق المملكة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أسفرت الحملات الميدانية المشتركة التي انطلقت يوم الأربعاء 26 / 2 / 1439 هـ حتى نهاية يوم الخميس 14 / 10 / 1439 هـ لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود التي تمّت في مناطق المملكة كافة عن النتائج التالية:

أولاً: بلغ إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية والمشتركة في مناطق المملكة كافة (1319591) مخالفاً، منهم (984200) مخالف لنظام الإقامة، و(228988) مخالفاً لنظام العمل، و(106403) مخالفين لنظام أمن الحدود.

ثانياً: بلغ إجمالي مَن تم ضبطهم خلال محاولتهم التسلل عبر الحدود إلى داخل المملكة (20095) شخصاً، (53 %) منهم يمنيو الجنسية، و(44 %) إثيوبيو الجنسية، و(3 %) جنسيات أخرى، كما تمّ ضبط (851) شخصاً لمحاولتهم التسلل عبر الحدود إلى خارج المملكة.

ثالثاً: بلغ إجمالي المتورّطين في نقل وإيواء مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم الذين تم ضبطهم (2209) أشخاص.

رابعاً: بلغ إجمالي المواطنين الذين تم توقيفهم لتورطهم في نقل أو إيواء وافدين مخالفين للأنظمة (431) مواطناً، تم استكمال الإجراءات النظامية بحق (402) منهم وإخلاء سبيلهم، وتستكمل الجهات المختصّة تنفيذ الأنظمة بحق بقية الموقوفين وعددهم (29) سعودياً.

خامساً: بلغ إجمالي مَن يتم إخضاعهم حالياً لإجراءات تنفيذ الأنظمة (12337) وافداً مخالفاً، منهم (9407) رجال، و(2930) امرأة.

سادساً: تم إيقاع العقوبات الفورية بحق (230034) مخالفاً، وإحالة (184110) مخالفين لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (232435) مخالفاً لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (337703) مخالفين.

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