"فيصل بن خالد" يزور قرية عسير بالجنادرية ويعلن استمرار تطويرها

تجول في معرض الحرفيين واستمع لشرح مفصل عن المعرض ومحتوياته

تفقد أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مساء اليوم قرية عسير المشاركة في المهرجان الوطني للتراث والثقافة.

كان في استقبال أمير عسير، وزير الحرس الوطني سمو الأمير خالد بن عياف ورئيس الشؤون الخاصة بمكتب أمير عسير فيصل بن مشرف - رئيس اللجنة العليا لمشاركة منطقة عسير في الجنادرية وعدد من وجهاء المنطقة.

وتجول أمير عسير في معرض الحرفيين واستمع لشرح مفصل من أمين جمعية البر عن المعرض ومحتوياته والحرفيين ودعم الجمعية لأنشطتهم ومشروعاتهم وتسلم هدايا قدمها عددٌ من الحرفيين، مثمنين لأمير المنطقة دعمه اللامحدود لهم قبل وأثناء مشاركتهم.

ودون أمير عسير دعاءه للأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز رحمه الله على لوحة تحمل صورة الراحل في جناح القرية.

وتجول على قصر الطين وقصر الحجر واستمع لشرح مفصل عن مراحل التطوير التي شهدتها القرية ثم أخذ سموه مكانه في قصر عسير بالضيافة الملكية وشاهد العروض الشعبية والفلكلورات ثم كرّم الداعمين والمشاركين والمنظمين.

وأكد أمير عسير في تصريحه أن ما شهدته القرية من تحسين وتطوير وعمل مستمر يأتي ضمن خطط الإمارة لتحسين البنية التحتية للقرية وتلبية رغبات الزوار في توسيع دائرة مشاركة المنطقة ولاسيما أنها تعد من أكثر القرى زيارة ومقصدًا من قِبل زوار الجنادرية وهذا يزيد المسؤولية لتقديم ما يرتقي لتطلعات الزوار وستشهد القرية استكمال الأعمال وتنويع المشاركات مستقبلاً.

وأشار إلى أن التاريخ والتراث والثقافة مرتكزات أساسية وأمانة على عاتقنا أن نحافظ عليها ونوليها جل الاهتمام لتقديمها للأجيال والزوار فالمملكة غنية بتنوع فريد ومنطقة عسير إحدى المناطق التي تزخر بموروث ثقافي تاريخي مميز جعلها قبلة لزوار الجنادرية وضاعف مسؤولياتنا والتحديات للاستمرار في التميز ومواصلة ذلك.

وقد أثنى على جهود جمعية البر بأبها التي قامت على معرض الحرفيين والحرفيات والأسر المنتجة وجهودها المتميزة في رعاية تلك الأسر وتدريبها وتأهيلها لتحويلها من أسر مستهلكة إلى أسر منتجة وفاعلة وتلك الجهود المتميزة التي تقوم بها الجمعية بقيادة الشيخ محمد بن فحاس وزملائه في الجمعية.

وشكر أمير عسير اللجان المنظمة في قرية عسير على جهودهم ومتابعتهم اليومية وحرصهم على سير العمل على أكمل وجه.