النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جولات ميدانية مكثفة بالأحياء التي رُفع العزل الكلي عنها بالمدينة المنورة

لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق احترازات كورونا

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدية قباء وبلدية العوالي جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في الأحياء التي رفع العزل الكلي عنها.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

المدينة المنورة أمانة المدينة المنورة المنشآت الغذائية فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جولات ميدانية مكثفة بالأحياء التي رُفع العزل الكلي عنها بالمدينة المنورة
سبق

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدية قباء وبلدية العوالي جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في الأحياء التي رفع العزل الكلي عنها.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

10 مايو 2020 - 17 رمضان 1441
11:15 PM
اخر تعديل
11 مايو 2020 - 18 رمضان 1441
12:35 AM

جولات ميدانية مكثفة بالأحياء التي رُفع العزل الكلي عنها بالمدينة المنورة

لضمان سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق احترازات كورونا

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
1
3,415

واصلت أمانة منطقة المدينة المنورة ممثلة ببلدية قباء وبلدية العوالي جولاتها الميدانية على المنشآت الغذائية في الأحياء التي رفع العزل الكلي عنها.

وتأتي هذه الجولة ضمن الجولات الرقابية اليومية التي تقوم بها الفرق الميدانية في الأمانة وبلدياتها، للتأكد من سلامة المواد الغذائية المعروضة والتأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,101
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,009
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,279
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,195

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

نموذج التعليم المرن في مواجهة الأزمات

فهد بن ردّه الحمداني
التحول الرقمي في أزمة كورونا

التحول الرقمي في أزمة كورونا

بدر العمري
الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

الفيروس العملاق يقود العالم بعد كوفيد١٩

عبدالغني الشيخ
للخلف انطلق

للخلف انطلق

بدر الغامدي
ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

ارحموا الفقراء من تصوير موائدكم!

صالح مطر الغامدي
الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

الدراما الخليجية.. لم ينجح أحد..!!

ماجد الحربي
بائعو الطرقات وكورونا

بائعو الطرقات وكورونا

عبدالرحمن المرشد
البرجر المشاكس

البرجر المشاكس

علاء الدين براده
كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

كورونا.. ماذا قدمت سفاراتنا؟

عبدالسلام المشيطي
"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

"الإسكان التنموي" و"جود الإسكان" جناحا خير للأُسر الأشد حاجة

محمد الفرج

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة