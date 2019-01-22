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"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لعودة طلبة الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً

تأمين جميع الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية وتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها بتهيئة مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للعودة الحضورية الآمنة، بدءًا من الأحد الـ20 من جمادى الآخرة الجاري، بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" وتأمين جميع الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية.

وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن إدارة التعليم أكملت جميع استعداداتها لتطبيق كل الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، مؤكدًا على ضرورة تفعيل برنامج التهيئة النفسية، والعمل على طمأنة الطلبة وأولياء الأمور والأسر بالعودة الحضورية الآمنة، والتفاعل مع الأنشطة التعليمية وفق النماذج التشغيلية للمدارس، والعمل على زيادة الدافعية لمواصلة رحلة التعليم لبناء مستقبل هذا الوطن المعطاء بما يُحقق أهداف رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م.

ووجه "العلكمي" جميع القيادات التعليمية وأعضاء اللجنة الإشرافية على العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بالعمل على تذليل كافة التحديات، والعمل بما يحقق العودة الحضورية الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مع ضرورة أن يكون العمل بشكل تكاملي ما بين الأسرة والمدرسة بما يُعزز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والإسهام بمشيئة الله في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

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"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لعودة طلبة الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً
سبق

أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها بتهيئة مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للعودة الحضورية الآمنة، بدءًا من الأحد الـ20 من جمادى الآخرة الجاري، بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" وتأمين جميع الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية.

وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن إدارة التعليم أكملت جميع استعداداتها لتطبيق كل الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، مؤكدًا على ضرورة تفعيل برنامج التهيئة النفسية، والعمل على طمأنة الطلبة وأولياء الأمور والأسر بالعودة الحضورية الآمنة، والتفاعل مع الأنشطة التعليمية وفق النماذج التشغيلية للمدارس، والعمل على زيادة الدافعية لمواصلة رحلة التعليم لبناء مستقبل هذا الوطن المعطاء بما يُحقق أهداف رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م.

ووجه "العلكمي" جميع القيادات التعليمية وأعضاء اللجنة الإشرافية على العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بالعمل على تذليل كافة التحديات، والعمل بما يحقق العودة الحضورية الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مع ضرورة أن يكون العمل بشكل تكاملي ما بين الأسرة والمدرسة بما يُعزز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والإسهام بمشيئة الله في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

22 يناير 2022 - 19 جمادى الآخر 1443
12:11 PM

"تعليم سراة عبيدة" يُنهي استعداداته لعودة طلبة الابتدائية ورياض الأطفال حضورياً

تأمين جميع الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية وتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية

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علي حفول - سراة عبيدة
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أنهت إدارة التعليم في محافظة سراة عبيدة استعداداتها بتهيئة مدارس المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال للعودة الحضورية الآمنة، بدءًا من الأحد الـ20 من جمادى الآخرة الجاري، بتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية" وتأمين جميع الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية.

وأكد مدير التعليم بمحافظة سراة عبيدة الدكتور حسن بن محمد العلكمي، أن إدارة التعليم أكملت جميع استعداداتها لتطبيق كل الإجراءات الوقائية المعتمدة من وزارة الصحة وهيئة الصحة العامة "وقاية" بما يسهم في الحفاظ على سلامة وصحة الطلبة وأسرهم والمجتمع، مؤكدًا على ضرورة تفعيل برنامج التهيئة النفسية، والعمل على طمأنة الطلبة وأولياء الأمور والأسر بالعودة الحضورية الآمنة، والتفاعل مع الأنشطة التعليمية وفق النماذج التشغيلية للمدارس، والعمل على زيادة الدافعية لمواصلة رحلة التعليم لبناء مستقبل هذا الوطن المعطاء بما يُحقق أهداف رؤيته الطموحة رؤية السعودية 2030م.

ووجه "العلكمي" جميع القيادات التعليمية وأعضاء اللجنة الإشرافية على العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، بالعمل على تذليل كافة التحديات، والعمل بما يحقق العودة الحضورية الآمنة لأبنائنا وبناتنا الطلاب والطالبات، مع ضرورة أن يكون العمل بشكل تكاملي ما بين الأسرة والمدرسة بما يُعزز انتظام العملية التعليمية للعام الدراسي الحالي، والإسهام بمشيئة الله في تأمين سلامة البيئة المدرسية.

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