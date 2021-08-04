النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"النمر" يقترح إنشاء عيادة "الشخص السليم": هذه نصيحتي لمَن فوق الـ 40

بمراكز الرعاية الأولية بالأحياء وتكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية

اقترح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، بإنشاء عيادة تسمّى عيادة "الشخص السليم"، بمراكز الرعاية الأولية بالأحياء، وتكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً.

وقال النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر: "مثلما توجد عيادة للأمراض المزمنة وعيادة الطفل السليمwell baby clinic ، أقترح أن تُنْشأ (عيادة الشخص السليم) في مراكز الرعاية الأولية بالأحياء؛ تكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً لذلك العمر.

وكان النمر؛ قد طالب بضرورة عمل الفحوصات الطبية بشكل دوري لمَن هم فوق سن الأربعين تجنباً للأمراض الفجائية.

وقال: "إذا مضى عليك سنة وأنت فوق الأربعين ولم تعمل أي فحوصات بشكلٍ دوري.. فأنت مُقَصّر".

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"النمر" يقترح إنشاء عيادة "الشخص السليم": هذه نصيحتي لمَن فوق الـ 40
سبق

اقترح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، بإنشاء عيادة تسمّى عيادة "الشخص السليم"، بمراكز الرعاية الأولية بالأحياء، وتكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً.

وقال النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر: "مثلما توجد عيادة للأمراض المزمنة وعيادة الطفل السليمwell baby clinic ، أقترح أن تُنْشأ (عيادة الشخص السليم) في مراكز الرعاية الأولية بالأحياء؛ تكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً لذلك العمر.

وكان النمر؛ قد طالب بضرورة عمل الفحوصات الطبية بشكل دوري لمَن هم فوق سن الأربعين تجنباً للأمراض الفجائية.

وقال: "إذا مضى عليك سنة وأنت فوق الأربعين ولم تعمل أي فحوصات بشكلٍ دوري.. فأنت مُقَصّر".

04 أغسطس 2021 - 25 ذو الحجة 1442
10:21 AM

"النمر" يقترح إنشاء عيادة "الشخص السليم": هذه نصيحتي لمَن فوق الـ 40

بمراكز الرعاية الأولية بالأحياء وتكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
2
4,054

اقترح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، بإنشاء عيادة تسمّى عيادة "الشخص السليم"، بمراكز الرعاية الأولية بالأحياء، وتكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً.

وقال النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر: "مثلما توجد عيادة للأمراض المزمنة وعيادة الطفل السليمwell baby clinic ، أقترح أن تُنْشأ (عيادة الشخص السليم) في مراكز الرعاية الأولية بالأحياء؛ تكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً لذلك العمر.

وكان النمر؛ قد طالب بضرورة عمل الفحوصات الطبية بشكل دوري لمَن هم فوق سن الأربعين تجنباً للأمراض الفجائية.

وقال: "إذا مضى عليك سنة وأنت فوق الأربعين ولم تعمل أي فحوصات بشكلٍ دوري.. فأنت مُقَصّر".

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
9,409
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,252
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,558
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
33,148

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الأسعار نار!!

الأسعار نار!!

صالح مطر الغامدي
ما قيمتها..؟!!

ما قيمتها..؟!!

ساير المنيعي
غبن المرأة الوارثة

غبن المرأة الوارثة

بندر مغرم الشهري
حلا شيحة وأزمتها!!

حلا شيحة وأزمتها!!

غسان محمد عسيلان
مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

مُجرِّب الدنيا ومعطيها..!

عبدالعزيز بن ذياب
أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

أنا إنسان.. إذًا أنا مسؤول

مها الجبر
الباحة وحزامها التنموي

الباحة وحزامها التنموي

جمعان الكرت
"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

"حمى" تُسلِّط الضوء على التاريخ السعودي

علي آل شرمة
تصفية حساب..!!

تصفية حساب..!!

محمد الصيعري
أسواق الدم!!

أسواق الدم!!

بندر مغرم الشهري
إسماعيل.. كما تدين تُدان

إسماعيل.. كما تدين تُدان

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة