"النمر" يقترح إنشاء عيادة "الشخص السليم": هذه نصيحتي لمَن فوق الـ 40

بمراكز الرعاية الأولية بالأحياء وتكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية

اقترح الدكتور خالد النمر استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين والتصوير النووي والطبقي، بإنشاء عيادة تسمّى عيادة "الشخص السليم"، بمراكز الرعاية الأولية بالأحياء، وتكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً.

وقال النمر؛ في تغريدة على حسابه بتويتر: "مثلما توجد عيادة للأمراض المزمنة وعيادة الطفل السليمwell baby clinic ، أقترح أن تُنْشأ (عيادة الشخص السليم) في مراكز الرعاية الأولية بالأحياء؛ تكون وظيفتها "الوقاية" بالفحوصات الدورية المطلوبة دولياً لذلك العمر.

وكان النمر؛ قد طالب بضرورة عمل الفحوصات الطبية بشكل دوري لمَن هم فوق سن الأربعين تجنباً للأمراض الفجائية.

وقال: "إذا مضى عليك سنة وأنت فوق الأربعين ولم تعمل أي فحوصات بشكلٍ دوري.. فأنت مُقَصّر".