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خبراء: وباء كورونا في فرنسا قد يخرج عن السيطرة بعد الأعياد

عرض المجلس على الحكومة 3 خيارات للتعامل مع المخاطر المحتملة

حذّر المجلس العلمي الذي يقدم الاستشارة للحكومة الفرنسية من أن مسار وباء فيروس كورونا "قد يخرج عن السيطرة" في البلاد نتيجة الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

وعرض المجلس في تقريره الذي رفعه إلى الحكومة، 3 خيارات للتعامل مع المخاطر المحتملة؛ أحدها إجراءات الإغلاق الصارمة في المدن والمناطق الأكثر تضرراً من جرّاء الفيروس، لكن هذا الخيار تم استبعاده.

والخيار الثاني، اتخاذ إجراءات سريعة في أوائل يناير لاحتواء الفيروس فوراً، وهذا يشمل الحد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

ووفق "روسيا اليوم"، الخيار الثالث هو اتخاذ الإجراءات تبعاً لأعداد المصابين الذين يتم نقلهم للمستشفيات، لكن هذا الخيار قد يكون متأخراً، حسب تحذيرات المجلس.

وأشار المجلس العلمي إلى أنه "من المحتمل أن يكون هناك ارتفاعٌ في عدد الإصابات نهاية العام، وخاصة بسبب الأعياد مع زيادة التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء".

وأضاف، أنه "من المرجّح أن يتسبّب هذا الارتفاع في خروج الوباء عن السيطرة خلال عدة أسابيع، وقفزة كبيرة في عدد المصابين في المستشفيات والعناية المركّزة والوفيات".

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص، وعدد الوفيات أكثر من 63 ألف حالة.

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خبراء: وباء كورونا في فرنسا قد يخرج عن السيطرة بعد الأعياد
سبق

حذّر المجلس العلمي الذي يقدم الاستشارة للحكومة الفرنسية من أن مسار وباء فيروس كورونا "قد يخرج عن السيطرة" في البلاد نتيجة الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

وعرض المجلس في تقريره الذي رفعه إلى الحكومة، 3 خيارات للتعامل مع المخاطر المحتملة؛ أحدها إجراءات الإغلاق الصارمة في المدن والمناطق الأكثر تضرراً من جرّاء الفيروس، لكن هذا الخيار تم استبعاده.

والخيار الثاني، اتخاذ إجراءات سريعة في أوائل يناير لاحتواء الفيروس فوراً، وهذا يشمل الحد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

ووفق "روسيا اليوم"، الخيار الثالث هو اتخاذ الإجراءات تبعاً لأعداد المصابين الذين يتم نقلهم للمستشفيات، لكن هذا الخيار قد يكون متأخراً، حسب تحذيرات المجلس.

وأشار المجلس العلمي إلى أنه "من المحتمل أن يكون هناك ارتفاعٌ في عدد الإصابات نهاية العام، وخاصة بسبب الأعياد مع زيادة التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء".

وأضاف، أنه "من المرجّح أن يتسبّب هذا الارتفاع في خروج الوباء عن السيطرة خلال عدة أسابيع، وقفزة كبيرة في عدد المصابين في المستشفيات والعناية المركّزة والوفيات".

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص، وعدد الوفيات أكثر من 63 ألف حالة.

30 ديسمبر 2020 - 15 جمادى الأول 1442
08:41 AM

خبراء: وباء كورونا في فرنسا قد يخرج عن السيطرة بعد الأعياد

عرض المجلس على الحكومة 3 خيارات للتعامل مع المخاطر المحتملة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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حذّر المجلس العلمي الذي يقدم الاستشارة للحكومة الفرنسية من أن مسار وباء فيروس كورونا "قد يخرج عن السيطرة" في البلاد نتيجة الاحتفالات بأعياد رأس السنة.

وعرض المجلس في تقريره الذي رفعه إلى الحكومة، 3 خيارات للتعامل مع المخاطر المحتملة؛ أحدها إجراءات الإغلاق الصارمة في المدن والمناطق الأكثر تضرراً من جرّاء الفيروس، لكن هذا الخيار تم استبعاده.

والخيار الثاني، اتخاذ إجراءات سريعة في أوائل يناير لاحتواء الفيروس فوراً، وهذا يشمل الحد من الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية.

ووفق "روسيا اليوم"، الخيار الثالث هو اتخاذ الإجراءات تبعاً لأعداد المصابين الذين يتم نقلهم للمستشفيات، لكن هذا الخيار قد يكون متأخراً، حسب تحذيرات المجلس.

وأشار المجلس العلمي إلى أنه "من المحتمل أن يكون هناك ارتفاعٌ في عدد الإصابات نهاية العام، وخاصة بسبب الأعياد مع زيادة التجمعات العائلية وتجمعات الأصدقاء".

وأضاف، أنه "من المرجّح أن يتسبّب هذا الارتفاع في خروج الوباء عن السيطرة خلال عدة أسابيع، وقفزة كبيرة في عدد المصابين في المستشفيات والعناية المركّزة والوفيات".

يُذكر أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا في فرنسا بلغ أكثر من 2.5 مليون شخص، وعدد الوفيات أكثر من 63 ألف حالة.

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