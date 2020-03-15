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ينبع.. منع تقديم الأكل داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة

سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام

منعت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ممثلة بإدارة خدمات الأملاك تقديم الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة بمدينة ينبع الصناعية؛ وذلك نظراً لمستجدات الوضع الوبائي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك وفق تعميم للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ومحلات العصائر اطّلعت عليه "سبق"، حيث أشارت إلى أنه يقتصر تقديم الخدمة على الطلب بالسيارة أو خدمة التوصيل فقط، طالبةً من الجميع الالتزام بالتعميم علماً بأنه سوف سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام.

الهيئة الملكية بينبع الصناعية فيروس كورونا الجديد إغلاق المجمعات التجارية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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ينبع.. منع تقديم الأكل داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة
سبق

منعت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ممثلة بإدارة خدمات الأملاك تقديم الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة بمدينة ينبع الصناعية؛ وذلك نظراً لمستجدات الوضع الوبائي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك وفق تعميم للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ومحلات العصائر اطّلعت عليه "سبق"، حيث أشارت إلى أنه يقتصر تقديم الخدمة على الطلب بالسيارة أو خدمة التوصيل فقط، طالبةً من الجميع الالتزام بالتعميم علماً بأنه سوف سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام.

15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
07:29 PM
اخر تعديل
15 مارس 2020 - 20 رجب 1441
08:58 PM

ينبع.. منع تقديم الأكل داخل المطاعم والمقاهي المفتوحة والمغلقة

سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام

A A A
ماجد الرفاعي - ينبع
0
2,344

منعت الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية ممثلة بإدارة خدمات الأملاك تقديم الأكل والشرب داخل المطاعم والمقاهي سواء المفتوحة أو المغلقة بمدينة ينبع الصناعية؛ وذلك نظراً لمستجدات الوضع الوبائي محلياً وإقليمياً وعالمياً.

جاء ذلك وفق تعميم للمطاعم والكافتيريات والمقاهي ومحلات العصائر اطّلعت عليه "سبق"، حيث أشارت إلى أنه يقتصر تقديم الخدمة على الطلب بالسيارة أو خدمة التوصيل فقط، طالبةً من الجميع الالتزام بالتعميم علماً بأنه سوف سيتم تطبيق اللوائح والأنظمة في حالة عدم الالتزام.

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