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شرطة الرياض تطيح بمواطن لقيامه بإطلاق النار في الهواء بالمزاحمية

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكّن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم.

وبين المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

شرطة الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شرطة الرياض تطيح بمواطن لقيامه بإطلاق النار في الهواء بالمزاحمية
سبق

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكّن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم.

وبين المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

04 مارس 2020 - 9 رجب 1441
04:47 PM

شرطة الرياض تطيح بمواطن لقيامه بإطلاق النار في الهواء بالمزاحمية

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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2,526

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكّن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم.

وبين المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.

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