شرطة الرياض تطيح بمواطن لقيامه بإطلاق النار في الهواء بالمزاحمية

جرى إيقافه واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأنه بالإشارة إلى ما تم نشره عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي الذي يظهر فيه قيام شاب بإطلاق عيار ناري في الهواء من سلاح مسدس متفاخراً بين أوساط الشباب في محافظة المزاحمية بما يخالف الأنظمة، فقد أسفرت نتائج المتابعة الأمنية عن تمكّن الأجهزة الأمنية من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن بالعقد الثاني من العمر، وضبط السلاح المستخدم.

وبين المتحدث الإعلامي أنه جرى إيقاف الشاب واتخذت بحقه الإجراءات النظامية كافة.