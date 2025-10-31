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محافظ الأفلاج يلتقى عميد الدراسات الإنسانية و يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استعرضا ما تقدمه الكلية من مبادرات مجتمعية

قام عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم، بزيارة لمحافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري بمكتبه بالمحافظة، وناقش معه عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون فيما يخدم شرائح المجتمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون فيما يخدم المصلحة العامة وتقديم ما يخدم المجتمع بشتى شرائحه ، كما اطلع المطيري على ما تقدمه كليات الجامعة من مبادرات مجتمعية وتقديم ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً بدور كليات الجامعة في العديد من المجالات، كما أبدى محافظ الأفلاج استعداده التام ومساهمته المباشرة في كل ما فيه مصلحة كليات الجامعة وخدمة المجتمع.

وقدم عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج فى الختام شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال وحرصه على تقديم ما يخدم المجتمع بالمحافظة.

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محافظ الأفلاج يلتقى عميد الدراسات الإنسانية و يبحثان تعزيز التعاون المشترك
سبق

قام عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم، بزيارة لمحافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري بمكتبه بالمحافظة، وناقش معه عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون فيما يخدم شرائح المجتمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون فيما يخدم المصلحة العامة وتقديم ما يخدم المجتمع بشتى شرائحه ، كما اطلع المطيري على ما تقدمه كليات الجامعة من مبادرات مجتمعية وتقديم ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً بدور كليات الجامعة في العديد من المجالات، كما أبدى محافظ الأفلاج استعداده التام ومساهمته المباشرة في كل ما فيه مصلحة كليات الجامعة وخدمة المجتمع.

وقدم عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج فى الختام شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال وحرصه على تقديم ما يخدم المجتمع بالمحافظة.

31 أكتوبر 2021 - 25 ربيع الأول 1443
09:02 PM

محافظ الأفلاج يلتقى عميد الدراسات الإنسانية و يبحثان تعزيز التعاون المشترك

استعرضا ما تقدمه الكلية من مبادرات مجتمعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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قام عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج الدكتور مسفر بن محماس الكبيري، اليوم، بزيارة لمحافظ الأفلاج المكلف عبدالله المطيري بمكتبه بالمحافظة، وناقش معه عددًا من الموضوعات التي تهدف إلى تعزيز سبل التعاون فيما يخدم شرائح المجتمع.

وجرى خلال اللقاء مناقشة سبل التعاون فيما يخدم المصلحة العامة وتقديم ما يخدم المجتمع بشتى شرائحه ، كما اطلع المطيري على ما تقدمه كليات الجامعة من مبادرات مجتمعية وتقديم ما يصب في مصلحة الوطن والمواطن، مشيداً بدور كليات الجامعة في العديد من المجالات، كما أبدى محافظ الأفلاج استعداده التام ومساهمته المباشرة في كل ما فيه مصلحة كليات الجامعة وخدمة المجتمع.

وقدم عميد كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج فى الختام شكره وتقديره للمحافظ على حسن الاستقبال وحرصه على تقديم ما يخدم المجتمع بالمحافظة.

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