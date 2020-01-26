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انتصارات نوعية لـ"الشرعية" بالجوف.. تدمير تعزيزات حوثية وإسقاط "مسيرة"

الجيش اليمني أفشل تسللًا لعناصر الميليشيا شمال شرق المحافظة

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني شمالي شرق محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثي التسلّل في اتجاه مواقع في جبهة العقبة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمرّدة، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وأفاد بأن مدفعية الجيش الوطني قصفت بالتزامن مواقع تمركُز الميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.

في موازاة ذلك أسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، في منطقة الجرعوب، بمديرية المتون غربي محافظة الجوف.

على الصعيد نفسه استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات؛ ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومقتل وجرح كل من كان على متنها.

ميليشيا الحوثي الجيش اليمني

الرئيسية/ أخبار العالم

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انتصارات نوعية لـ"الشرعية" بالجوف.. تدمير تعزيزات حوثية وإسقاط "مسيرة"
سبق

قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني شمالي شرق محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثي التسلّل في اتجاه مواقع في جبهة العقبة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمرّدة، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وأفاد بأن مدفعية الجيش الوطني قصفت بالتزامن مواقع تمركُز الميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.

في موازاة ذلك أسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، في منطقة الجرعوب، بمديرية المتون غربي محافظة الجوف.

على الصعيد نفسه استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات؛ ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومقتل وجرح كل من كان على متنها.

26 يناير 2020 - 1 جمادى الآخر 1441
07:39 PM

انتصارات نوعية لـ"الشرعية" بالجوف.. تدمير تعزيزات حوثية وإسقاط "مسيرة"

الجيش اليمني أفشل تسللًا لعناصر الميليشيا شمال شرق المحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قُتل عدد من عناصر ميليشيا الحوثي المتمرّدة المدعومة من إيران، اليوم الأحد، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني اليمني شمالي شرق محافظة الجوف.

وأوضح "سبتمبر نت" أن المواجهات اندلعت عقب محاولة عناصر من الميليشيا الحوثي التسلّل في اتجاه مواقع في جبهة العقبة.

وأضاف أن قوات الجيش الوطني أحبطت محاولة الميليشيا المتمرّدة، وأجبرتها على التراجع والفرار بعد وقوع قتلى وجرحى في صفوفها.

وأفاد بأن مدفعية الجيش الوطني قصفت بالتزامن مواقع تمركُز الميليشيا الحوثية، في الجبهة ذاتها، وكبّدتها خسائر في العدد والعدة.

في موازاة ذلك أسقطت قوات الجيش الوطني، اليوم، طائرة مسيّرة تابعة لميليشيا الحوثي، في منطقة الجرعوب، بمديرية المتون غربي محافظة الجوف.

على الصعيد نفسه استهدفت مقاتلات التحالف العربي لدعم الشرعية، تعزيزات للميليشيا كانت في طريقها إلى منطقة المواجهات؛ ما أدى إلى تدمير عدد من العربات التابعة لها، ومقتل وجرح كل من كان على متنها.

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