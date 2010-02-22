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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية

في لقاء بالرياض استعرض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية
سبق

استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
05:24 PM
اخر تعديل
22 فبراير 2021 - 10 رجب 1442
07:03 PM

وزير الخارجية يستعرض مع نظيره العراقي سبل دعم العلاقات الثنائية

في لقاء بالرياض استعرض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، في مكتبه بمقر الوزارة في الرياض اليوم، وزير خارجية جمهورية العراق فؤاد حسين، الذي وصل إلى المملكة في زيارة رسمية.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتعزيزها، ومتابعة مخرجات اجتماعات مجلس التنسيق بين البلدين، إضافة إلى استعراض التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز الشمري.

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