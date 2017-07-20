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"الحج والعمرة" تحذر من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة بالمسار الإلكتروني

قالت إن الأنظمة والتعليمات تمنع التعاقد معها

حذّرت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ودعت للإبلاغ عن شركات الحج الوهمية.

وقالت إن أنظمة وتعليمات الحج تمنع التعاقد مع الشركات غير المسجلة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وللتأكد من الشركات عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل : https://localhaj.haj.gov.sa .

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"الحج والعمرة" تحذر من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة بالمسار الإلكتروني
سبق

حذّرت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ودعت للإبلاغ عن شركات الحج الوهمية.

وقالت إن أنظمة وتعليمات الحج تمنع التعاقد مع الشركات غير المسجلة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وللتأكد من الشركات عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل : https://localhaj.haj.gov.sa .

20 يوليو 2019 - 17 ذو القعدة 1440
07:37 PM

"الحج والعمرة" تحذر من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة بالمسار الإلكتروني

قالت إن الأنظمة والتعليمات تمنع التعاقد معها

A A A
عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
0
1,079

حذّرت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ودعت للإبلاغ عن شركات الحج الوهمية.

وقالت إن أنظمة وتعليمات الحج تمنع التعاقد مع الشركات غير المسجلة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل.

وللتأكد من الشركات عبر رابط المسار الإلكتروني لحجاج الداخل : https://localhaj.haj.gov.sa .

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