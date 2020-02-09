"سبق" في أسبوع: قرارات مهمة لمجلس الوزراء.. والقاتل الغامض يواصل حصد الأرواح

توطين مهنة الصيدلة.. والجيش السعودي يتقدَّم 8 مراتب في تصنيف الأقوى

أحداث عديدة عاشتها السعودية والمنطقة والعالم الأسبوع الماضي، وكانت "سبق" سبَّاقة في وضع قُرائها في قلب الأحداث عبر تغطية مميزة على مدار الساعة، لم تخلُ من الأخبار الحصرية، والخفيفة، والتقارير العميقة، والتحقيقات، والحوارات، ومقاطع الفيديو الرائجة.

وتمثلت أبرز أحداث الأسبوع في قرار مجلس الوزراء إنشاء الهيئات الآتية: (الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء).

وعلى صعيد آخر، تقدَّم الجيش السعودي 8 مراتب كاملة في تصنيف أقوى جيوش العالم محتلاً المرتبة الرابعة إقليميًّا، والـ17 عالميًّا.

ومن بين أبرز الأحداث أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها. كما أسدلت محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم الستار على قضية "معضولة عنيزة" التي شغلت الرأي العام طويلاً، وذلك بإصدار حكم نهائي.

ومن الأخبار الإقليمية والعالمية برأ الكونجرس الأمريكي الرئيس دونالد ترامب من الاتهامات الموجَّهة له، وأسقط قضية العزل بحقه، فيما واصل كورونا حصد الأرواح بعد أن ارتفعت الوفيات إلى 724 حالة.

وفي السطور الآتية موجز لأبرز أخبار الأسبوع الماضي:

قرارات مجلس الوزراء

جدد مجلس الوزراء في جلسة الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين التأكيد على دعم المملكة للجهود الرامية للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية. وقرر المجلس إنشاء الهيئات التالية: (الأدب والنشر والترجمة، والمتاحف، والتراث، والأفلام، والمكتبات، وفنون العمارة والتصميم، والموسيقى، والمسرح والفنون الأدائية، والفنون البصرية، وفنون الطهي، والأزياء)، وتفويض وزير الثقافة رئيس مجالس إدارات الهيئات بممارسة اختصاصات تلك المجالس، وذلك إلى حين تشكيل مجلس إدارة كل هيئة.

https://sabq.org/J6R7vW

توطين الصيدلة

أصدر وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، بالشراكة مع وزارة الصحة، قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لمهنة الصيدلة والتخصصات التابعة لها في جميع أنشطة سوق العمل ومنافذ بيعها، وذلك على مرحلتين، تستهدف المرحلة الأولى توطين 20 % من العاملين في المهنة، وذلك ابتداء من 01 / 12 / 1441 هـ، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30 % ابتداء من 01 / 12 / 1442 هـ.

https://sabq.org/8g3qtr

السعودية تستشرف المستقبل

جاء تحذير صندوق النقد الدولي من أنه يتوجب على دول الخليج التي تعتمد بشدة على إيراداتها النفطية، القيامُ بإصلاحات أعمق، أو المخاطرة برؤية ثرواتها تتلاشى خلال 15 عامًا، مع تراجع الطلب العالمي على النفط وانخفاض الأسعار، مؤكداً بأن المملكة استطاعت استشراف المستقبل في إطلاقها لرؤية السعودية 2030، وهي خطة ما بعد النفط للمملكة قبل التحذيرات التي أطلقها صندوق النقد الدولي بـ4 سنوات.

https://sabq.org/XnSG39

الجيش السعودي في مقدمة الجيوش العالمية

كشف موقع "جلوبال فاير باور" المختص بالشؤون العسكرية، عن احتلال السعودية المرتبة الـ17 عالميًا في تصنيف القوى العسكرية لعام 2020، بحسب القائمة التي يصدرها دوريًا. وقفز تصنيف الجيش السعودي 8 مراتب كاملة من المرتبة الـ25 إلى 17 عالميًا، متفوقًا على قوى عسكرية عالمية وإقليمية في تصنيف أقوى جيوش العالم.

https://sabq.org/FPLMjG

إجلاء 10 طلاب سعوديين

استطاعت المملكة إجلاء مجموعة من الطلاب السعوديين من مدينة ووهان الصينية بنجاح، وذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-، وبإشراف ومتابعة من الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية.

https://sabq.org/nk2bqC

https://sabq.org/8hkwpP

https://sabq.org/F7WKP4

اتفاقيات المدينة الإعلامية

وقّع الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، رئيس مجلس إدارة مشروع "المدينة الإعلامية"، ثلاث اتفاقيات ومذكرة تفاهم مع "علي بابا" و"العربية والحدث" و "MBC و"مجموعة الأبحاث والتسويق"، وذلك في المجالات الثقافية والإعلامية والتقنية في مشروع "المدينة الإعلامية"، التي ستكون وجهة متميزة عالمياً ومتعددة اللغات، إضافة إلى كونها مركزاً إعلامياً وثقافياً وتقنياً رائداً في المنطقة.

https://sabq.org/kxQFbq

سقوط "فتاة السناب المجاهرة" في حائل

تمكنت إدارة التحريات والبحث الجنائي بمنطقة حائل، من القبض على إحدى الفتيات من مستخدمات "السناب شات"، بعد تلقي الشرطة بلاغات عديدة من مواطنين ضد الفتاة، والسوء الذي كانت تظهر به على "السناب شات"، وما تقوم بعرضه؛ وذلك بعد أن زاد عدد متابعيها من الشباب والفتيات بالمنطقة.

https://sabq.org/tzCwBT

ضبط متحرش وادي الدواسر

ألقت الجهات الأمنية في محافظة وادي الدواسر القبض على الشخص الذي ظهر في مقطع واقعة التحرش بأحد أسواق المحافظة، حيث استطاع رجال الأمن خلال ٧٢ ساعة من تحديد هوية الشخص المتهم وضبطه.

https://sabq.org/P9Lg5H

شرطة حائل تلقي القبض على متهمين بالقتل

أثار مقطع فيديو لأحد الأشخاص يترك سيارته في عرض الطريق وبداخلها جثة ذعر رواد مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن سرعان ما نجحت شرطة حائل في القبض على المتهمين الاثنين خلال أقل من ٢٤ ساعة من ارتكابهما جريمة القتل.

https://sabq.org/hM6BGY

معضولة عنيزة

أصدرت محكمة الاستئناف بمنطقة القصيم، حكمًا نهائيًّا في قضية "معضولة عنيزة"، يقضي بثبوت العضل، ونقل ولاية التزويج للمحكمة؛ لتزويجها بمن تراه المرأة مناسبًا لها من الخطاب، أو تفويض أحد المأذونين بإجراء ذلك. وهي قضية أثارت جدلاً إعلامياً طويلاً.

https://sabq.org/XLRbfh

تركيا خطر

في حادثة تعكس جدية التحذيرات التي أطلقتها سفارة الرياض لدى أنقرة بشأن خطورة الاستثمار في تركيا، تعرضت شركة عقارية سعودية في طرابزون إلى إطلاق نار من مقاول تركي؛ إثر خلاف نشب بينه وبين صاحبها.

كما وثق مقطع فيديو، تداوَلَه المغردون على مواقع التواصل الاجتماعي الأسبوع الماضي، تهجّم أحد المواطنين الأتراك على عائلة سعودية، أثناء توجههم لمصعد أحد المباني لمغادرته، أثناء زيارتهم لتركيا، وهو ما جدد الدعوات بمقاطعة السياحة في تركيا.

https://sabq.org/3g6d2p

https://sabq.org/Wdrfj7

تطورات "كورونا"

أفادت لجنة الصحة الوطنية بالصين، بأن عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في بر الصين الرئيسي، وصل إلى 722 حالة، بزيادة، ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات في العالم إلى 724، فيما تواصل الصين العمل على القضاء على الفيروس الغامض؛ وذلك بتخصيص 1.2 ترليون يوان؛ ما يعادل 173 مليار دولار أمريكي في الاقتصاد لدعم جهود مكافحة المرض.

بينما أعلنت المملكة تعليق رحلات الطيران من وإلى الصين حتى إشعاراً آخر.

https://sabq.org/q9P5rs

https://sabq.org/S8JX3P

https://sabq.org/vjm84R