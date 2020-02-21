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إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس "كورونا"

هونج كونج تؤكّد إصابة شرطي بالمرض وحجز آخرين

أعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم الجمعة، أن فحوصاً أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن المصاب عمره 38 عاماً، وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعاً لمزيدٍ من الفحوص الطبية، طبقاً لـ "رويترز".

وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكّدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.

من جانب آخر، أكّدت السلطات في هونج كونج إصابة شرطي بفيروس "كورونا"، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى إليه في المدينة، مع وضع عشرات آخرين من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

وأوضحت السلطات في هونج كونج في بيان: "وكان الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاماً قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة يوم 18 فبراير الجاري، وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونج كونج على "فيسبوك"، أن جميع مَن حضر تلك المأدبة وُضعوا في الحجر الصحي".

وأضاف البيان، "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".

وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكّدة بالفيروس في هونج كونج، إضافة إلى حالتَي وفاة حتى الآن.

إيطاليا فيروس كورونا الجديد

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إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس "كورونا"
سبق

أعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم الجمعة، أن فحوصاً أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن المصاب عمره 38 عاماً، وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعاً لمزيدٍ من الفحوص الطبية، طبقاً لـ "رويترز".

وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكّدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.

من جانب آخر، أكّدت السلطات في هونج كونج إصابة شرطي بفيروس "كورونا"، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى إليه في المدينة، مع وضع عشرات آخرين من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

وأوضحت السلطات في هونج كونج في بيان: "وكان الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاماً قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة يوم 18 فبراير الجاري، وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونج كونج على "فيسبوك"، أن جميع مَن حضر تلك المأدبة وُضعوا في الحجر الصحي".

وأضاف البيان، "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".

وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكّدة بالفيروس في هونج كونج، إضافة إلى حالتَي وفاة حتى الآن.

21 فبراير 2020 - 27 جمادى الآخر 1441
01:19 PM

إيطاليا تسجل رابع حالة إصابة بفيروس "كورونا"

هونج كونج تؤكّد إصابة شرطي بالمرض وحجز آخرين

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلن بيان من منطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم الجمعة، أن فحوصاً أظهرت إصابة مواطن إيطالي بفيروس كورونا المستجد.

وجاء في البيان أن المصاب عمره 38 عاماً، وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعاً لمزيدٍ من الفحوص الطبية، طبقاً لـ "رويترز".

وستكون هذه رابع حالة إصابة مؤكّدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.

من جانب آخر، أكّدت السلطات في هونج كونج إصابة شرطي بفيروس "كورونا"، وهو أول شرطي تثبت التحاليل انتقال العدوى إليه في المدينة، مع وضع عشرات آخرين من أفراد الشرطة في الحجر الصحي بسبب مخاوف من العدوى.

وأوضحت السلطات في هونج كونج في بيان: "وكان الشرطي الذي يبلغ من العمر 48 عاماً قد حضر مأدبة مع 59 آخرين من أفراد الشرطة في الحي الغربي للمدينة يوم 18 فبراير الجاري، وأفاد بيان على الصفحة الرسمية لشرطة هونج كونج على "فيسبوك"، أن جميع مَن حضر تلك المأدبة وُضعوا في الحجر الصحي".

وأضاف البيان، "تشعر الشرطة بقلق بالغ إزاء الواقعة وتتعاون على نحو فعال مع إدارة الصحة".

وتقول السلطات إن هناك 69 حالة إصابة مؤكّدة بالفيروس في هونج كونج، إضافة إلى حالتَي وفاة حتى الآن.

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