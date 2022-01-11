النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

مكة تشهد موجة أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بحبات من البرَد

تركزت على طريق المدينة الجديد وغزارتُها أوقفت المركبات.. و"المدني" يباشر

شهدت أجزاء من العاصمة المقدسة، موجة أمطار متوسطة وغزيرة قبل قليل، تساقطت معها حبات من البرَد، وتركزت على طريق المدينة الجديد الذي افتُتح قريبًا.

وقد أجبرت غزارة الأمطار المركبات على التوقف بجانب الطريق واستخدام الأنوار التحذيرية؛ فيما باشرت دوريات السلامة التابعة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة جولاتها على الطريق؛ لرصد أي أخطار أو انهيارات؛ لا سيما وأنه افتتح قريبًا.

واستوقفت كثافة الأمطار وجمال الشلالات، عددًا من المركبات لالتقاط صور لها، وأثناء ذلك حصل انهيار صخري رملي بسبب الأمطار في الموقع بجانب الكوبري، نشرت سحابة من الغبار لم يتسبب بأي أذى؛ فيما رسمت الشلالات صورًا جمالية من قمم الجبال.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
مكة تشهد موجة أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بحبات من البرَد
سبق

شهدت أجزاء من العاصمة المقدسة، موجة أمطار متوسطة وغزيرة قبل قليل، تساقطت معها حبات من البرَد، وتركزت على طريق المدينة الجديد الذي افتُتح قريبًا.

وقد أجبرت غزارة الأمطار المركبات على التوقف بجانب الطريق واستخدام الأنوار التحذيرية؛ فيما باشرت دوريات السلامة التابعة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة جولاتها على الطريق؛ لرصد أي أخطار أو انهيارات؛ لا سيما وأنه افتتح قريبًا.

واستوقفت كثافة الأمطار وجمال الشلالات، عددًا من المركبات لالتقاط صور لها، وأثناء ذلك حصل انهيار صخري رملي بسبب الأمطار في الموقع بجانب الكوبري، نشرت سحابة من الغبار لم يتسبب بأي أذى؛ فيما رسمت الشلالات صورًا جمالية من قمم الجبال.

11 يناير 2022 - 8 جمادى الآخر 1443
12:54 PM

مكة تشهد موجة أمطار متوسطة وغزيرة مصحوبة بحبات من البرَد

تركزت على طريق المدينة الجديد وغزارتُها أوقفت المركبات.. و"المدني" يباشر

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
1
5,142

شهدت أجزاء من العاصمة المقدسة، موجة أمطار متوسطة وغزيرة قبل قليل، تساقطت معها حبات من البرَد، وتركزت على طريق المدينة الجديد الذي افتُتح قريبًا.

وقد أجبرت غزارة الأمطار المركبات على التوقف بجانب الطريق واستخدام الأنوار التحذيرية؛ فيما باشرت دوريات السلامة التابعة للدفاع المدني بالعاصمة المقدسة جولاتها على الطريق؛ لرصد أي أخطار أو انهيارات؛ لا سيما وأنه افتتح قريبًا.

واستوقفت كثافة الأمطار وجمال الشلالات، عددًا من المركبات لالتقاط صور لها، وأثناء ذلك حصل انهيار صخري رملي بسبب الأمطار في الموقع بجانب الكوبري، نشرت سحابة من الغبار لم يتسبب بأي أذى؛ فيما رسمت الشلالات صورًا جمالية من قمم الجبال.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,451
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,407
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,756
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,651

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عمليات التجميل.. هل توجد رقابة؟

عبدالرحمن المرشد
الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة