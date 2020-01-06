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مختص: مهرجان الإبل تلاحم نوعي للعلاقات بين الأشقاء العرب

"التليدي" لـ"سبق": حدث عالمي ينشر عبق التراث الأصيل

أكد المحلل السياسي يحيى التليدي أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حدث عالمي ينشر عبق التراث الأصيل، ويتجلى بوضوح في هذا المهرجان الأضخم من نوعه تلاحم وترابط العلاقات الثقافية والتراثية والحضارية بين الأشقاء العرب.

وقال "التليدي" لـ"سبق": تتميز المملكة بحفاظها على إرثها الثقافي وتراثها الوطني؛ لأنه أساس الحضارة ومنبع التاريخ وفخر الأجيال، حيث تقدم نموذجاً مميزاً في التمسك بهويتها الحضارية وخصوصياتها الثقافية، وتدرك قيادتنا الرشيدة أن التحديث والتطور والتقدم إلى الأمام لا يعني الانفصال عن ماضينا الثري والمملوء بقصص النجاح والعزة والشموخ، والتي نحتاج إليها في مسيرتنا نحو المستقبل.

وأضاف: تعد العاصمة الرياض حاضنة للتراث والثقافة، حيث تقام على أرضها العديد من المهرجانات التراثية والثقافية المميزة، ومن أهمها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يعد حدثاً عالمياً ينشر عبق التراث الأصيل في المنطقة وثقافتها.

وتابع: يستقطب المهرجان كل عام محبي الإبل وعشاق سباقات الهجن من مختلف الدول الخليجية والعالم العربي، ومحبي هذا التراث والإرث العريق، الذي اقترن بحياة الإنسان في الجزيرة العربية.

واختتم: يتجلى بوضوح في هذا المهرجان الأضخم من نوعه تلاحم وترابط العلاقات الثقافية والتراثية والحضارية بين الأشقاء العرب وخاصة أبناء الخليج، ويظهر مدى تعلقهم بالإبل وما يرتبط بها من ثقافة وتراث وتقاليد، كما يبرز مكانتها في تراث الشعب الخليجي باعتبارها أيقونة متجذرة في تاريخ المنطقة، لذلك يحرص محبو الإبل في جميع دول الخليج على المشاركة في المهرجان مشاركة فعّالة تعكس عمق الترابط والتلاحم بين شعوب الخليج، وذلك يؤكد أيضاً أن الأنشطة الخليجية المشتركة تظل بمنأى عن الخلاف، وأن هناك فصلاً بين التظاهرات الثقافية والتوظيف السياسي.

مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مختص: مهرجان الإبل تلاحم نوعي للعلاقات بين الأشقاء العرب
سبق

أكد المحلل السياسي يحيى التليدي أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حدث عالمي ينشر عبق التراث الأصيل، ويتجلى بوضوح في هذا المهرجان الأضخم من نوعه تلاحم وترابط العلاقات الثقافية والتراثية والحضارية بين الأشقاء العرب.

وقال "التليدي" لـ"سبق": تتميز المملكة بحفاظها على إرثها الثقافي وتراثها الوطني؛ لأنه أساس الحضارة ومنبع التاريخ وفخر الأجيال، حيث تقدم نموذجاً مميزاً في التمسك بهويتها الحضارية وخصوصياتها الثقافية، وتدرك قيادتنا الرشيدة أن التحديث والتطور والتقدم إلى الأمام لا يعني الانفصال عن ماضينا الثري والمملوء بقصص النجاح والعزة والشموخ، والتي نحتاج إليها في مسيرتنا نحو المستقبل.

وأضاف: تعد العاصمة الرياض حاضنة للتراث والثقافة، حيث تقام على أرضها العديد من المهرجانات التراثية والثقافية المميزة، ومن أهمها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يعد حدثاً عالمياً ينشر عبق التراث الأصيل في المنطقة وثقافتها.

وتابع: يستقطب المهرجان كل عام محبي الإبل وعشاق سباقات الهجن من مختلف الدول الخليجية والعالم العربي، ومحبي هذا التراث والإرث العريق، الذي اقترن بحياة الإنسان في الجزيرة العربية.

واختتم: يتجلى بوضوح في هذا المهرجان الأضخم من نوعه تلاحم وترابط العلاقات الثقافية والتراثية والحضارية بين الأشقاء العرب وخاصة أبناء الخليج، ويظهر مدى تعلقهم بالإبل وما يرتبط بها من ثقافة وتراث وتقاليد، كما يبرز مكانتها في تراث الشعب الخليجي باعتبارها أيقونة متجذرة في تاريخ المنطقة، لذلك يحرص محبو الإبل في جميع دول الخليج على المشاركة في المهرجان مشاركة فعّالة تعكس عمق الترابط والتلاحم بين شعوب الخليج، وذلك يؤكد أيضاً أن الأنشطة الخليجية المشتركة تظل بمنأى عن الخلاف، وأن هناك فصلاً بين التظاهرات الثقافية والتوظيف السياسي.

06 يناير 2020 - 11 جمادى الأول 1441
04:24 PM

مختص: مهرجان الإبل تلاحم نوعي للعلاقات بين الأشقاء العرب

"التليدي" لـ"سبق": حدث عالمي ينشر عبق التراث الأصيل

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مسلّم الهواملة - الرياض
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أكد المحلل السياسي يحيى التليدي أن مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل حدث عالمي ينشر عبق التراث الأصيل، ويتجلى بوضوح في هذا المهرجان الأضخم من نوعه تلاحم وترابط العلاقات الثقافية والتراثية والحضارية بين الأشقاء العرب.

وقال "التليدي" لـ"سبق": تتميز المملكة بحفاظها على إرثها الثقافي وتراثها الوطني؛ لأنه أساس الحضارة ومنبع التاريخ وفخر الأجيال، حيث تقدم نموذجاً مميزاً في التمسك بهويتها الحضارية وخصوصياتها الثقافية، وتدرك قيادتنا الرشيدة أن التحديث والتطور والتقدم إلى الأمام لا يعني الانفصال عن ماضينا الثري والمملوء بقصص النجاح والعزة والشموخ، والتي نحتاج إليها في مسيرتنا نحو المستقبل.

وأضاف: تعد العاصمة الرياض حاضنة للتراث والثقافة، حيث تقام على أرضها العديد من المهرجانات التراثية والثقافية المميزة، ومن أهمها مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الذي يعد حدثاً عالمياً ينشر عبق التراث الأصيل في المنطقة وثقافتها.

وتابع: يستقطب المهرجان كل عام محبي الإبل وعشاق سباقات الهجن من مختلف الدول الخليجية والعالم العربي، ومحبي هذا التراث والإرث العريق، الذي اقترن بحياة الإنسان في الجزيرة العربية.

واختتم: يتجلى بوضوح في هذا المهرجان الأضخم من نوعه تلاحم وترابط العلاقات الثقافية والتراثية والحضارية بين الأشقاء العرب وخاصة أبناء الخليج، ويظهر مدى تعلقهم بالإبل وما يرتبط بها من ثقافة وتراث وتقاليد، كما يبرز مكانتها في تراث الشعب الخليجي باعتبارها أيقونة متجذرة في تاريخ المنطقة، لذلك يحرص محبو الإبل في جميع دول الخليج على المشاركة في المهرجان مشاركة فعّالة تعكس عمق الترابط والتلاحم بين شعوب الخليج، وذلك يؤكد أيضاً أن الأنشطة الخليجية المشتركة تظل بمنأى عن الخلاف، وأن هناك فصلاً بين التظاهرات الثقافية والتوظيف السياسي.

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