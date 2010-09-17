شاهد.. "تكافل" تؤمن 14437 حقيبة متكاملة لطلاب وطالبات جدة

ضمن مبادرة "العودة إلى المدارس" التي أطلقها وزير التعليم

دشن ‏المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي، بمكتبه اليوم، مبادرة العودة إلى المدارس بتعليم جدة؛ حيث شملت تأمين حقائب مدرسية لـ14437 طالباً وطالبةً بمدارس المرحلة الابتدائية بحضور المساعد للشؤون التعليمية الدكتور سعيد آل عاتق.

وذلك ضمن مبادرة "العودة إلى المدارس" التي أطلقها وزير التعليم رئيس مجلس أمناء مؤسسة تكافل الخيرية الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، بتعاون بين مؤسسة تكافل ووزارة التعليم، ودعم شركة سابك.

وأوضح مدير إدارة التوجيه والإرشاد بتعليم جدة الدكتور عبد الرحمن الزهراني، أن المبادرة تشمل تأمين "الحقيبة المدرسية المتكاملة"؛ حيث تحتوي على كافة المستلزمات المدرسية، فيما سيتم تسليمها لطلاب وطالبات عدد من مدارس جدة ورابغ وخليص خلال الفترة القادمة، مضيفًا أن عدد الحقائب المخصصة للطلاب بلغ 7224 حقيبة، فيما بلغ عدد حقائب الطالبات 7213 حقيبة.