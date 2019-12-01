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"إنسان" تنفق 4 ملايين لتأمين كسوة الشتاء لـ 37 ألف مستفيد بالرياض

دعت الميسورين والقطاعات الخاصة والمانحة إلى الإسهام في نشاطاتها

تستعد الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في مختلف فروعها المنتشرة في منطقة الرياض والبالغ عددها 20 فرعًا، منها خمسة أفرع في مدينة الرياض و15 فرعًا في كل من محافظات "الخرج، الدوادمي، الأفلاج، الزلفي، المجمعة، وادي الدواسر، القويعية، حوطة بني تميم، رماح، السليل، شقراء، وعفيف، الحريق، مرات وحريملاء".

وتستهدف الجمعية نحو أربعة ملايين ريال لتوفير كسوة الشتاء لهذا العام لعدد 37 ألف مستفيد من خلال إيداع المبالغ المخصصة عبر تغذية حساباتهم البنكية ومقداره 100 ريال لكل مستفيد، حيث يتاح للأسر شراء ما يناسبهم من الملابس والبطانيات وأجهزة التدفئة.

ودعت الجمعية الميسورين والقطاعات الخاصة والمانحة إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبنائها من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية، أو التحويل البنكي، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية والتبرع بالمبلغ، مع أهمية إرسال صورة التحويل على تطبيق الواتس رقم 0555249104 ليتم تخصيص التبرع .

يشار إلى أن جمعية "إنسان" حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات كسوة الشتاء الذي تنفذه الجمعية سنويًا مع بداية دخول فصل الشتاء، وذلك للتخفيف من معاناة الأيتام لمواجهة برودة الأجواء القارصة.

يذكر أن مؤشر النفقات في الجمعية يزداد عامًا بعد آخر، وذلك لتنامي أعداد من ترعاهم من خلال التوسع في افتتاح فروع المحافظات بمنطقة الرياض.

الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام "إنسان" كسوة الشتاء الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"إنسان" تنفق 4 ملايين لتأمين كسوة الشتاء لـ 37 ألف مستفيد بالرياض
سبق

تستعد الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في مختلف فروعها المنتشرة في منطقة الرياض والبالغ عددها 20 فرعًا، منها خمسة أفرع في مدينة الرياض و15 فرعًا في كل من محافظات "الخرج، الدوادمي، الأفلاج، الزلفي، المجمعة، وادي الدواسر، القويعية، حوطة بني تميم، رماح، السليل، شقراء، وعفيف، الحريق، مرات وحريملاء".

وتستهدف الجمعية نحو أربعة ملايين ريال لتوفير كسوة الشتاء لهذا العام لعدد 37 ألف مستفيد من خلال إيداع المبالغ المخصصة عبر تغذية حساباتهم البنكية ومقداره 100 ريال لكل مستفيد، حيث يتاح للأسر شراء ما يناسبهم من الملابس والبطانيات وأجهزة التدفئة.

ودعت الجمعية الميسورين والقطاعات الخاصة والمانحة إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبنائها من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية، أو التحويل البنكي، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية والتبرع بالمبلغ، مع أهمية إرسال صورة التحويل على تطبيق الواتس رقم 0555249104 ليتم تخصيص التبرع .

يشار إلى أن جمعية "إنسان" حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات كسوة الشتاء الذي تنفذه الجمعية سنويًا مع بداية دخول فصل الشتاء، وذلك للتخفيف من معاناة الأيتام لمواجهة برودة الأجواء القارصة.

يذكر أن مؤشر النفقات في الجمعية يزداد عامًا بعد آخر، وذلك لتنامي أعداد من ترعاهم من خلال التوسع في افتتاح فروع المحافظات بمنطقة الرياض.

01 ديسمبر 2019 - 4 ربيع الآخر 1441
04:20 PM

"إنسان" تنفق 4 ملايين لتأمين كسوة الشتاء لـ 37 ألف مستفيد بالرياض

دعت الميسورين والقطاعات الخاصة والمانحة إلى الإسهام في نشاطاتها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تستعد الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الرياض (إنسان) لتأمين كسوة ومستلزمات الشتاء لهذا العام لأبناء وأسر الجمعية في مختلف فروعها المنتشرة في منطقة الرياض والبالغ عددها 20 فرعًا، منها خمسة أفرع في مدينة الرياض و15 فرعًا في كل من محافظات "الخرج، الدوادمي، الأفلاج، الزلفي، المجمعة، وادي الدواسر، القويعية، حوطة بني تميم، رماح، السليل، شقراء، وعفيف، الحريق، مرات وحريملاء".

وتستهدف الجمعية نحو أربعة ملايين ريال لتوفير كسوة الشتاء لهذا العام لعدد 37 ألف مستفيد من خلال إيداع المبالغ المخصصة عبر تغذية حساباتهم البنكية ومقداره 100 ريال لكل مستفيد، حيث يتاح للأسر شراء ما يناسبهم من الملابس والبطانيات وأجهزة التدفئة.

ودعت الجمعية الميسورين والقطاعات الخاصة والمانحة إلى الإسهام في توفير كسوة الشتاء لأبنائها من خلال إيداع المبلغ المخصص عبر حسابات الجمعية البنكية، أو التحويل البنكي، أو زيارة أقرب فرع من فروع الجمعية والتبرع بالمبلغ، مع أهمية إرسال صورة التحويل على تطبيق الواتس رقم 0555249104 ليتم تخصيص التبرع .

يشار إلى أن جمعية "إنسان" حرصت منذ نشأتها على تقديم نفقاتها الأساسية والموسمية للمستفيدين بشكل منتظم، ومن بين هذه النفقات كسوة الشتاء الذي تنفذه الجمعية سنويًا مع بداية دخول فصل الشتاء، وذلك للتخفيف من معاناة الأيتام لمواجهة برودة الأجواء القارصة.

يذكر أن مؤشر النفقات في الجمعية يزداد عامًا بعد آخر، وذلك لتنامي أعداد من ترعاهم من خلال التوسع في افتتاح فروع المحافظات بمنطقة الرياض.

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