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"الموارد البشرية" تبحث مع القطاع الخاص تحديات سوق العمل في ظل كورونا

في اجتماع ترأّسه نائب الوزير وحضره مدير "هدف" ورئيس بنك التنمية الاجتماعية

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأربعاء الماضي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب الوزير للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، وبحضور مدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف"، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، ووكلاء الوزارة، والمسؤولين بالجهات الشقيقة، مع عدد من المختصين ورجال الأعمال وممثلي عدد من القطاعات؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في ظل التداعيات الحالية، والمقترحات لمعالجتها، والتخفيف من آثارها الاقتصادية والمالية.

وشهد الاجتماع الإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، على مختلف الأصعدة لإدارة واحتواء هذه الأزمة، ومنها ما قدمته للقطاع الخاص بعدد من الحزم والمبادرات والقرارات، كما تضمن عرضًا عن المبادرات التي أطلقتها الوزارة وما حققته من نتائج، وعدد من المبادرات الأخرى التي يجري العمل عليها حالياً.

وأوضح رجال الأعمال وعدد من ممثلي القطاعات، التحديات التي تواجههم، وما يرونه من مرئيات لمعالجتها، كما قدّموا شكرهم وتقديرهم بدعوتهم لهذا الاجتماع.

يشار إلى أن الوزارة تقوم بدراسة تلك التحديات والمشاكل، وتحديد الأولويات لها، وأصحاب العلاقة، والمستفيدين، والمعالجة المناسبة لها، من خلال لجنة مخصصة لهذا الغرض، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق عدد من حزم المبادرات التي تعالجها وتحقق الهدف المطلوب منها.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية" تبحث مع القطاع الخاص تحديات سوق العمل في ظل كورونا
سبق

عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأربعاء الماضي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب الوزير للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، وبحضور مدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف"، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، ووكلاء الوزارة، والمسؤولين بالجهات الشقيقة، مع عدد من المختصين ورجال الأعمال وممثلي عدد من القطاعات؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في ظل التداعيات الحالية، والمقترحات لمعالجتها، والتخفيف من آثارها الاقتصادية والمالية.

وشهد الاجتماع الإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، على مختلف الأصعدة لإدارة واحتواء هذه الأزمة، ومنها ما قدمته للقطاع الخاص بعدد من الحزم والمبادرات والقرارات، كما تضمن عرضًا عن المبادرات التي أطلقتها الوزارة وما حققته من نتائج، وعدد من المبادرات الأخرى التي يجري العمل عليها حالياً.

وأوضح رجال الأعمال وعدد من ممثلي القطاعات، التحديات التي تواجههم، وما يرونه من مرئيات لمعالجتها، كما قدّموا شكرهم وتقديرهم بدعوتهم لهذا الاجتماع.

يشار إلى أن الوزارة تقوم بدراسة تلك التحديات والمشاكل، وتحديد الأولويات لها، وأصحاب العلاقة، والمستفيدين، والمعالجة المناسبة لها، من خلال لجنة مخصصة لهذا الغرض، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق عدد من حزم المبادرات التي تعالجها وتحقق الهدف المطلوب منها.

04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
01:44 PM
اخر تعديل
04 إبريل 2020 - 11 شعبان 1441
02:06 PM

"الموارد البشرية" تبحث مع القطاع الخاص تحديات سوق العمل في ظل كورونا

في اجتماع ترأّسه نائب الوزير وحضره مدير "هدف" ورئيس بنك التنمية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عقدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الأربعاء الماضي، اجتماعاً عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة نائب الوزير للعمل د. عبدالله بن ناصر أبوثنين، وبحضور مدير عام صندوق الموارد البشرية "هدف"، والرئيس التنفيذي لبنك التنمية الاجتماعية، ووكلاء الوزارة، والمسؤولين بالجهات الشقيقة، مع عدد من المختصين ورجال الأعمال وممثلي عدد من القطاعات؛ لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه سوق العمل في ظل التداعيات الحالية، والمقترحات لمعالجتها، والتخفيف من آثارها الاقتصادية والمالية.

وشهد الاجتماع الإشادة بالدعم الكبير الذي تقدمه الدولة، على مختلف الأصعدة لإدارة واحتواء هذه الأزمة، ومنها ما قدمته للقطاع الخاص بعدد من الحزم والمبادرات والقرارات، كما تضمن عرضًا عن المبادرات التي أطلقتها الوزارة وما حققته من نتائج، وعدد من المبادرات الأخرى التي يجري العمل عليها حالياً.

وأوضح رجال الأعمال وعدد من ممثلي القطاعات، التحديات التي تواجههم، وما يرونه من مرئيات لمعالجتها، كما قدّموا شكرهم وتقديرهم بدعوتهم لهذا الاجتماع.

يشار إلى أن الوزارة تقوم بدراسة تلك التحديات والمشاكل، وتحديد الأولويات لها، وأصحاب العلاقة، والمستفيدين، والمعالجة المناسبة لها، من خلال لجنة مخصصة لهذا الغرض، ومن ثم استكمال الإجراءات الخاصة بها، والتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق عدد من حزم المبادرات التي تعالجها وتحقق الهدف المطلوب منها.

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