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"بومبيو": الولايات المتحدة تدعم حق المملكة في الدفاع عن نفسها

أدان السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تَعَرّضت لها منشآت أرامكو

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تؤيد "حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها"؛ وذلك خلال اجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
وأدان بومبيو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تعرّضت لها منشآت أرامكو السعودية، وقال إن السلوك الإيراني المهدد "لن يتم التسامح معه".

الرئيسية/ أخبار العالم

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"بومبيو": الولايات المتحدة تدعم حق المملكة في الدفاع عن نفسها
سبق

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تؤيد "حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها"؛ وذلك خلال اجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
وأدان بومبيو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تعرّضت لها منشآت أرامكو السعودية، وقال إن السلوك الإيراني المهدد "لن يتم التسامح معه".

19 سبتمبر 2019 - 20 محرّم 1441
08:32 AM

"بومبيو": الولايات المتحدة تدعم حق المملكة في الدفاع عن نفسها

أدان السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تَعَرّضت لها منشآت أرامكو

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خالد علي - الرياض
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أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن الولايات المتحدة تؤيد "حق المملكة العربية السعودية في الدفاع عن نفسها"؛ وذلك خلال اجتماع مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في الرياض.
وأدان بومبيو عبر حسابه الرسمي على "تويتر"، السلوك الإيراني والهجمات التخريبية التي تعرّضت لها منشآت أرامكو السعودية، وقال إن السلوك الإيراني المهدد "لن يتم التسامح معه".

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