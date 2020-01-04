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في ولاية أوريغون .. "أمريكية" تعتدي بشكل وحشي على طالبة سعودية وتنزع حجابها وتحاول خنقها به

بإحدى محطات القطار .. تواجه تهم الكراهية والاعتداء

تواجه فتاة أمريكية (23 عاماً) في ولاية أوريغون، تهم الكراهية والاعتداء على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب حجابها.

وذكرت تقارير أمريكية أن المتهمة قامت باعتداءٍ وحشي ضدّ الطالبة السعودية، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وأشارت الشرطة في تقريرها إلى أن الاعتداء وقع مساء 12 نوفمبر الماضي، حيث قامت المتهمة وتُدعى "ياسمين رينيه"؛ بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وقامت بمحاولة خنقها، وذلك بإحدى محطات القطار.

وقالت الطالبة السعودية للشرطة بعد الهجوم "إنها لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وتعتمد على طرق بديلة لتغطية نفسها".

وجاء في البيان الصادر، أمس الجمعة، من مكتب الادعاء العام، أن المتهمة تحاول التهرُّب من المحاكمة، حيث إنها متغيّبة لمرات عدة وآخرها عن جلسة أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها، وعليه صدر أمرٌ باعتقالها لإخضاعها للمحاكمة.

ولاية أوريغون الأميركية طالبة سعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في ولاية أوريغون .. "أمريكية" تعتدي بشكل وحشي على طالبة سعودية وتنزع حجابها وتحاول خنقها به
سبق

تواجه فتاة أمريكية (23 عاماً) في ولاية أوريغون، تهم الكراهية والاعتداء على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب حجابها.

وذكرت تقارير أمريكية أن المتهمة قامت باعتداءٍ وحشي ضدّ الطالبة السعودية، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وأشارت الشرطة في تقريرها إلى أن الاعتداء وقع مساء 12 نوفمبر الماضي، حيث قامت المتهمة وتُدعى "ياسمين رينيه"؛ بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وقامت بمحاولة خنقها، وذلك بإحدى محطات القطار.

وقالت الطالبة السعودية للشرطة بعد الهجوم "إنها لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وتعتمد على طرق بديلة لتغطية نفسها".

وجاء في البيان الصادر، أمس الجمعة، من مكتب الادعاء العام، أن المتهمة تحاول التهرُّب من المحاكمة، حيث إنها متغيّبة لمرات عدة وآخرها عن جلسة أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها، وعليه صدر أمرٌ باعتقالها لإخضاعها للمحاكمة.

04 يناير 2020 - 9 جمادى الأول 1441
10:19 AM

في ولاية أوريغون .. "أمريكية" تعتدي بشكل وحشي على طالبة سعودية وتنزع حجابها وتحاول خنقها به

بإحدى محطات القطار .. تواجه تهم الكراهية والاعتداء

A A A
خالد علي - الرياض
10
15,329

تواجه فتاة أمريكية (23 عاماً) في ولاية أوريغون، تهم الكراهية والاعتداء على طالبة سعودية (24 عاماً) بسبب حجابها.

وذكرت تقارير أمريكية أن المتهمة قامت باعتداءٍ وحشي ضدّ الطالبة السعودية، وقامت بنزع حجابها وخنقها به قبل أن تتخلص منها الضحية وتحاول إبعادها عنها.

وأشارت الشرطة في تقريرها إلى أن الاعتداء وقع مساء 12 نوفمبر الماضي، حيث قامت المتهمة وتُدعى "ياسمين رينيه"؛ بسحب حجاب الفتاة السعودية من الخلف وتدنيسه، وقامت بمحاولة خنقها، وذلك بإحدى محطات القطار.

وقالت الطالبة السعودية للشرطة بعد الهجوم "إنها لم تعد تشعر بالأمان وهي ترتدي الحجاب في الأماكن العامة، وتعتمد على طرق بديلة لتغطية نفسها".

وجاء في البيان الصادر، أمس الجمعة، من مكتب الادعاء العام، أن المتهمة تحاول التهرُّب من المحاكمة، حيث إنها متغيّبة لمرات عدة وآخرها عن جلسة أمس، وبعد البحث عنها اتضح أنها قامت بتغيير مقر إقامتها، وعليه صدر أمرٌ باعتقالها لإخضاعها للمحاكمة.

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