هيئة الأمر بالمعروف بالدوادمي تشارك بمعرض توعوي عن "جريمة الابتزاز"

ضمن خطة التوعية بفرع الرياض

شاركت هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في محافظة الدوادمي، بمعرض توعوي، عن جريمة الابتزاز، بمجمع كليات البنات بالمحافظة.

جاء ذلك في إطار خطة إدارة التوعية والتوجيه بفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة الرياض.

ويبرز المعرض جهود الرئاسة العامة في التوعية بخطر جريمة الابتزاز، والطريقة المثلى للتعامل مع جريمة الابتزاز.

ووزعت مطبوعات الرئاسة العامة، وشهدت المشاركة إقبالاً كبيرًا وتفاعلاً من الطالبات وأعضاء هيئة التدريس والزائرات.

وتحظى هذه البرامج باهتمام ومتابعة مدير عام الفرع، الشيخ ماجد بن سليمان الحسين، ودعم وتوجيهات الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند.