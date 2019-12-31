"الجزيرة" أول شركة دهانات بالمنطقة تطلق خدمة التسوُّق الإلكتروني

نقلت معارضها للبيوت للاختيار من 450 منتجًا

باتت شركة "الجزيرة" أول شركة دهانات في الشرق الأوسط تطلق خدمة التسوُّق الإلكتروني عبر موقعها على شبكة الإنترنت الذي اكتسى حلة جديدة، واشتمل على ميزات نوعية عديدة، وكذلك من خلال تطبيقها على أجهزة الهواتف الذكية المتنقلة.

ويُعد هذا النمط العالمي الجديد من التجارة مقدمة تجربة تسوُّق فريدة من نوعها، عبر نقل معارض الشركة لبيوت العملاء وأماكن عملهم، ووضعها ما يزيد على 450 منتجًا في متناول أيديهم، وتوصيل ما يختارون منها بالسرعة المطلوبة إلى عناوين مواقعهم.

ويأتي إطلاق "دهانات الجزيرة" هذه الخدمة، التي أزاحت عنها الستار خلال مشاركتها في معرض البناء السعودي 2019 بمدينة الرياض، مواكبًا للتطورات المستمرة في السعودية، والتقدم التقني والرقمي، وفي وقت تشهد السعودية فيه تنظيم قطاع التجارة الإلكترونية، والعمل على تعزيز دورها، ورفع نسبتها في قطاع التجزئة لزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني تحقيقًا لأهداف رؤية 2030.

وتقدم "دهانات الجزيرة" هذه التجربة غير المسبوقة في ميدان الدهانات عبر موقعها على الإنترنت، وتطبيقها على الأجهزة الذكية، متيحة تصفح منتجاتها عالية الجودة، والاطلاع على معلومات وافية عن كل منتج، وميزاته، ومواصفاته، واختيار الألوان المرغوبة التي لا حصر لها أمام الراغبين بالشراء، سواء عبر الموقع أو التطبيق، ممن يعرفون المنتج، ويودون شراءه مباشرة، أو الذين يقع اختيارهم على لون معين، ومن ثم يختارون المنتج، أو ممن لم يحددوا خياراتهم اللونية، ويحتاجون إلى المساعدة للحصول على أفضل الخيارات المتاحة.

وبإمكان المتصفح تحديد كمية الدهان التي يحتاج إليها المبنى أو الغرفة أو الجدار بواسطة حاسبة الدهان في صفحة المنتج، وإدراج المساحة للحصول على الكمية؛ وبالتالي تحديد الثمن الإجمالي.

وقبل دفع مبلغ كمية الدهان المطلوبة ينبغي إدخال بيانات المشتري، وعنوان التوصيل، ثم إدخال بيانات إحدى بطاقات الدفع الخاصة بالمشتري. ولدى إتمام عملية الدفع تصل رسالة لبريده الإلكتروني، أو لجواله، وتجري المتابعة معه لتوصيل كمية الدهان المشتراة خلال يوم أو يومي عمل إلى العنوان المحدد.

ويمكن لمتصفح الموقع استعراض العديد من خدمات "دهانات الجزيرة"، والاستفادة منها، كخدمة "محاكي الألوان" من أجل تطبيق الدهان على الجدار بكل سهولة، كما يمكنه تغيير نوع الإضاءة من النهار إلى الليل أو العكس، والاحتفاظ بالصورة أو إرسالها عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

ومن خلال خدمة "منتقي الألوان" يمكن لمستخدم تطبيق دهانات الجزيرة على الهواتف الذكية انتقاء لونه بدقة؛ فإثر التقاط صورة للون الذي يرغب في انتقائه، كأن يكون لون لوحة في المنزل، أو لون وسادة، أو لون قطعة أثاث... إلخ، يتم النقر على اللون الذي يرغب بانتقائه؛ فتظهر له درجات وأسماء ألوان دهانات الجزيرة المطابقة للون الذي انتقاه؛ ليقوم بشرائه مباشرة عبر الجوال.

ويمكن لمتصفح موقع الشركة الاستفادة من خدمة "زيارة المختص المجانية" عبر تسجيل بياناته في صفحة زيارة المختص، وتحديد الوقت المناسب للزيارة؛ ليقوم فريق دهانات الجزيرة بالتواصل والتنسيق معه لزيارة المختص لموقعه أو منزله، ويقدم له مجموعة كتالوجات المنتجات، مع توفير خيارات لونية ملهمة، تساعده في اختيار المنتجات المناسبة والألوان المفضلة بكل راحة وسهولة.