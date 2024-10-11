وأشاد العثيمين؛ بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ اليوم، استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

"العثيمين" يدين استمرار المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-10-11 أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ اليوم، استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة. وأشاد العثيمين؛ بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442 10:45 AM

"العثيمين" يدين استمرار المحاولات الفاشلة لميليشيا الحوثي لاستهداف المدنيين في المملكة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي أشاد بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن





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أدان الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين؛ اليوم، استمرار المحاولات العدوانية الفاشلة لميليشيا الحوثي الإرهابية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة.

وأشاد العثيمين؛ بيقظة قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن التي تمكنت، صباح اليوم، من اعتراض وتدمير طائرة دون طيار (مفخّخة) أطلقتها ميليشيا الحوثي الإرهابية بطريقة ممنهجة ومتعمدة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بمدينة نجران.