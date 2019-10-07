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الطائف تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.. والبروق تنير سماءها

بعض المواقع شهدت تراكم كميات من البَرَد وانكسار درجات الحرارة

تشهد الطائف الآن هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال هذه الليلة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والبروق تنير السماء بوميضها.

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة على الوهط والوهيط، ومركز الشفا السياحي؛ وسالت إثرها الأودية، في الوقت الذي كانت فيه فرق الدفاع المدني التي تأهبت واستعدت لتلك الحالة في المواقع المذكورة. كما شهدت بعض المواقع تراكم كميات من البَرَد؛ ما يعني بدء انكسار درجات الحرارة وانخفاضها عما كانت عليه سابقًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة ستشهدها الطائف، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة للدفاع المدني تحذيراتها بمنع الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول باعتبارها تشكل خطورة بالغة، وخصوصًا وقت هطول الأمطار.

الطائف أمطار الشفا السياحي الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدفاع المدني بطون الأودية السيول

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الطائف تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.. والبروق تنير سماءها
سبق

تشهد الطائف الآن هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال هذه الليلة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والبروق تنير السماء بوميضها.

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة على الوهط والوهيط، ومركز الشفا السياحي؛ وسالت إثرها الأودية، في الوقت الذي كانت فيه فرق الدفاع المدني التي تأهبت واستعدت لتلك الحالة في المواقع المذكورة. كما شهدت بعض المواقع تراكم كميات من البَرَد؛ ما يعني بدء انكسار درجات الحرارة وانخفاضها عما كانت عليه سابقًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة ستشهدها الطائف، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة للدفاع المدني تحذيراتها بمنع الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول باعتبارها تشكل خطورة بالغة، وخصوصًا وقت هطول الأمطار.

07 أكتوبر 2019 - 8 صفر 1441
09:06 PM

الطائف تشهد هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة.. والبروق تنير سماءها

بعض المواقع شهدت تراكم كميات من البَرَد وانكسار درجات الحرارة

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فهد العتيبي - الطائف
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3,861

تشهد الطائف الآن هطول أمطار بين متوسطة وغزيرة، فيما يتوقع تواصل هطولها خلال هذه الليلة، وما زالت السماء ملبدة بالغيوم، والبروق تنير السماء بوميضها.

وتفصيلاً، هطلت أمطار غزيرة على الوهط والوهيط، ومركز الشفا السياحي؛ وسالت إثرها الأودية، في الوقت الذي كانت فيه فرق الدفاع المدني التي تأهبت واستعدت لتلك الحالة في المواقع المذكورة. كما شهدت بعض المواقع تراكم كميات من البَرَد؛ ما يعني بدء انكسار درجات الحرارة وانخفاضها عما كانت عليه سابقًا.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة قد نبهت خلال الأيام القليلة الماضية إلى أمطار رعدية مصحوبة برياح شديدة ستشهدها الطائف، في الوقت الذي تواصل فيه الإدارة العامة للدفاع المدني تحذيراتها بمنع الاقتراب من بطون الأودية ومجاري السيول باعتبارها تشكل خطورة بالغة، وخصوصًا وقت هطول الأمطار.

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