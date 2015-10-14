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وزير الخارجية يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

إبراهيم بن عبدالعزيز العساف ديوان الوزارة الرياض أوصاف سعيد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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وزير الخارجية يستقبل السفير الهندي لدى المملكة
سبق

استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

14 أكتوبر 2019 - 15 صفر 1441
12:36 PM

وزير الخارجية يستقبل السفير الهندي لدى المملكة

بحثا العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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استقبل وزير الخارجية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف؛ بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض، سفير جمهورية الهند لدى المملكة الدكتور أوصاف سعيد.

وشهد الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها في المجالات كافة، إضافة إلى بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل الوزارة للشؤون السياسية والاقتصادية الدكتور عادل بن سراج مرداد.

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