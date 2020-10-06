النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

جراحة ناجحة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى أبها للولادة والأطفال

يبلغ وزنه أكثر  من 15 كجم والمريضة غادرت بصحة جيدة

نجح فريق طبي مختص في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور وليد الحشيمي، واستشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي، في إجراء عملية طبية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه أكثر من 15 كيلو جرام من مريضة بالمستشفى.

وأوضحت "صحة عسير" أن العملية أجريت بالتعاون مع أطباء المسالك البولية بقيادة الدكتور سلطان زاهر الشهري استشاري المسالك البولية؛ نظراً لما تتطلبه العملية؛ حيث قام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله.

وأضافت أن أطباء المسالك تأكدوا من سلامة الجهاز البولي دون حدوث مضاعفات تذكر -ولله الحمد-، فيما استغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت الحالة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة بفضل الله.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
جراحة ناجحة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى أبها للولادة والأطفال
سبق

نجح فريق طبي مختص في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور وليد الحشيمي، واستشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي، في إجراء عملية طبية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه أكثر من 15 كيلو جرام من مريضة بالمستشفى.

وأوضحت "صحة عسير" أن العملية أجريت بالتعاون مع أطباء المسالك البولية بقيادة الدكتور سلطان زاهر الشهري استشاري المسالك البولية؛ نظراً لما تتطلبه العملية؛ حيث قام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله.

وأضافت أن أطباء المسالك تأكدوا من سلامة الجهاز البولي دون حدوث مضاعفات تذكر -ولله الحمد-، فيما استغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت الحالة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة بفضل الله.

06 أكتوبر 2020 - 19 صفر 1442
06:42 PM

جراحة ناجحة لاستئصال ورم ليفي بمستشفى أبها للولادة والأطفال

يبلغ وزنه أكثر  من 15 كجم والمريضة غادرت بصحة جيدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - عسير
0
377

نجح فريق طبي مختص في قسم النساء والولادة بمستشفى أبها للولادة والأطفال بقيادة استشاري النساء والولادة الدكتور وليد الحشيمي، واستشاري النساء والولادة الدكتور عمار عزاوي، في إجراء عملية طبية لاستئصال ورم ليفي يبلغ وزنه أكثر من 15 كيلو جرام من مريضة بالمستشفى.

وأوضحت "صحة عسير" أن العملية أجريت بالتعاون مع أطباء المسالك البولية بقيادة الدكتور سلطان زاهر الشهري استشاري المسالك البولية؛ نظراً لما تتطلبه العملية؛ حيث قام الفريق الطبي المختص بفك الالتصاقات من الورم وتحريره واستئصاله.

وأضافت أن أطباء المسالك تأكدوا من سلامة الجهاز البولي دون حدوث مضاعفات تذكر -ولله الحمد-، فيما استغرقت العملية قرابة ثلاث ساعات وتكللت بالنجاح، وغادرت الحالة المستشفى بعد المتابعة وهي بصحة جيدة بفضل الله.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
5,661
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
9,310
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
22,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
26,147

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

حينما سقطت الطائرة

حينما سقطت الطائرة

بدر الغامدي
زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

زعم "أردوغان" أن سیقتل مَربَعًا..!

عبدالرحمن المرشد
المعلم فقط..

المعلم فقط..

خالد الشبانة
محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

محمد بن سلمان الرقم الصعب في تاريخ المملكة العربية السعودية

د. بشير الصم
أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

أراضٍ مشمسة.. إلى متى..؟!

محمد الصيعري
المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

المنازل الاقتصادية نسمعها ولا نراها..!!

عبدالرحمن المرشد
يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

يقظة الأمن السعودي تبدد أوهام الملالي

علي آل شرمة
موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

موضة السكن خارج منزل الأسرة..!!

حسن آل عمير
جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جاء "التُكتك".. ابتعدوا عن طريقه!

جمعان الكرت
تايلاند.. رؤية من الداخل

تايلاند.. رؤية من الداخل

عبدالسلام المشيطي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك
التعليم عن بُعد.. التحديات نحو مستقبل مذهل.. أطلق خيالك

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة