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رئيس وزراء باكستان يغادر جدة متوجهًا إلى المدينة المنورة

غادر دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية جدة اليوم متوجهًا إلى المدينة المنورة.
وكان في وداع دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وعدد من المسؤولين، ومندوب عن المراسم الملكية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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رئيس وزراء باكستان يغادر جدة متوجهًا إلى المدينة المنورة
سبق

غادر دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية جدة اليوم متوجهًا إلى المدينة المنورة.
وكان في وداع دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وعدد من المسؤولين، ومندوب عن المراسم الملكية.

08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
03:22 PM
اخر تعديل
08 مايو 2021 - 26 رمضان 1442
04:01 PM

رئيس وزراء باكستان يغادر جدة متوجهًا إلى المدينة المنورة

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - المدينة المنورة
0
1,778

غادر دولة السيد عمران خان رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية جدة اليوم متوجهًا إلى المدينة المنورة.
وكان في وداع دولته بمطار الملك عبد العزيز الدولي معالي وزير التجارة وزير الإعلام المكلف الدكتور ماجد القصبي، وعدد من المسؤولين، ومندوب عن المراسم الملكية.

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