"الصبان": عتب أعضاء مجلس الشيوخ على زيادة إنتاج السعودية غير مبرَّر

قال: وجِّهوا العتب لمنتجي النفط الأمريكيين

استغرب المستشار الاقتصادي النفطي، الدكتور محمد سالم سرور الصبان، مطالبة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي السعودية بألا تقدم على زيادة إنتاجها النفطي، والعمل على استقرار أسواق النفط، متسائلاً: "لماذا لم يوجِّهوا العتب نفسه لمنتجي النفط الأمريكيين الذين استمروا في زيادة إنتاجهم النفطي إلى أقصى المستويات خلال السنوات الماضية، وما زالوا؛ وبالتالي فلا يمكن للسعودية ألا تزيد إنتاجها لتحمي هؤلاء".

وقال الدكتور الصبان: "السعودية لطالما كانت المنتج المرجح Swing Producer ، ولعقود عديدة، واستفاد جميع منتجي النفط من قيامها بهذا الدور، بمن فيهم المنتجون الأمريكيون".

‏وبسؤاله: هل هذا العتب الوحيد الذي وُجِّه للمملكة، ومبرراته؟ أوضح الصبان بقوله: "كنا نتلقى الهجوم تلو الآخر على قيامنا بذلك بحجة أننا نتدخل في الأسواق، ونحدد الأسعار، وهو غير صحيح. وأكثر من ذلك قاموا في الماضي برفع قضايا قانونية على أوبك، وعلى السعودية بالتحديد، تحت مظلة ما عرف بقانون "نوبك". الآن، وبسبب منتجي النفط الأمريكان، يطالبوننا بالدفاع عن أسعار النفط".

وعن سر هذا اللوم غير المبرر، وهل هناك أشخاص كانوا مستفيدين من مواقف السعودية السابقة في إدارة ملف النفط عالميًّا؟ فسره بقوله: "نعم؛ لأن منتجي النفط الأمريكان قد تعودوا على دفاع السعودية وأوبك عن الأسواق، وخشية من أن يتأثر إنتاج الولايات المتحدة الذي تضخم إلى نحو 13،5 مليون برميل يوميًّا، واحتلالها المركز الأول عالميًّا، فإن الأمريكيين منزعجون من ضخ السعودية كامل طاقتها الإنتاجية بدءًا من الأول من إبريل القادم مع روسيا، ورفضها تخفيض إنتاجها لمواجهة انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال اتفاق كان سيبرم الأسابيع الماضية في ظل تحالف أوبك بلس".

واختتم: "وكان أولى لأعضاء مجلس الشيوخ الذين وجهوا الرسالة الانتقادية للمملكة أن يوجهوها إلى منتجي النفط الأمريكيين، ويطالبوهم بإجراء تخفيضات طوعية لإنتاجهم النفطي؛ ليتلاءم مع الانخفاض الكبير الذي حدث في الطلب العالمي على النفط".