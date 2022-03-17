النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"الصبان": عتب أعضاء مجلس الشيوخ على زيادة إنتاج السعودية غير مبرَّر

قال: وجِّهوا العتب لمنتجي النفط الأمريكيين

استغرب المستشار الاقتصادي النفطي، الدكتور محمد سالم سرور الصبان، مطالبة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي السعودية بألا تقدم على زيادة إنتاجها النفطي، والعمل على استقرار أسواق النفط، متسائلاً: "لماذا لم يوجِّهوا العتب نفسه لمنتجي النفط الأمريكيين الذين استمروا في زيادة إنتاجهم النفطي إلى أقصى المستويات خلال السنوات الماضية، وما زالوا؛ وبالتالي فلا يمكن للسعودية ألا تزيد إنتاجها لتحمي هؤلاء".

وقال الدكتور الصبان: "السعودية لطالما كانت المنتج المرجح Swing Producer ، ولعقود عديدة، واستفاد جميع منتجي النفط من قيامها بهذا الدور، بمن فيهم المنتجون الأمريكيون".

‏وبسؤاله: هل هذا العتب الوحيد الذي وُجِّه للمملكة، ومبرراته؟ أوضح الصبان بقوله: "كنا نتلقى الهجوم تلو الآخر على قيامنا بذلك بحجة أننا نتدخل في الأسواق، ونحدد الأسعار، وهو غير صحيح. وأكثر من ذلك قاموا في الماضي برفع قضايا قانونية على أوبك، وعلى السعودية بالتحديد، تحت مظلة ما عرف بقانون "نوبك". الآن، وبسبب منتجي النفط الأمريكان، يطالبوننا بالدفاع عن أسعار النفط".

وعن سر هذا اللوم غير المبرر، وهل هناك أشخاص كانوا مستفيدين من مواقف السعودية السابقة في إدارة ملف النفط عالميًّا؟ فسره بقوله: "نعم؛ لأن منتجي النفط الأمريكان قد تعودوا على دفاع السعودية وأوبك عن الأسواق، وخشية من أن يتأثر إنتاج الولايات المتحدة الذي تضخم إلى نحو 13،5 مليون برميل يوميًّا، واحتلالها المركز الأول عالميًّا، فإن الأمريكيين منزعجون من ضخ السعودية كامل طاقتها الإنتاجية بدءًا من الأول من إبريل القادم مع روسيا، ورفضها تخفيض إنتاجها لمواجهة انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال اتفاق كان سيبرم الأسابيع الماضية في ظل تحالف أوبك بلس".

واختتم: "وكان أولى لأعضاء مجلس الشيوخ الذين وجهوا الرسالة الانتقادية للمملكة أن يوجهوها إلى منتجي النفط الأمريكيين، ويطالبوهم بإجراء تخفيضات طوعية لإنتاجهم النفطي؛ ليتلاءم مع الانخفاض الكبير الذي حدث في الطلب العالمي على النفط".

مجلس الشيوخ الأمريكي محمد سالم سرور الصبان

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الصبان": عتب أعضاء مجلس الشيوخ على زيادة إنتاج السعودية غير مبرَّر
سبق

استغرب المستشار الاقتصادي النفطي، الدكتور محمد سالم سرور الصبان، مطالبة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي السعودية بألا تقدم على زيادة إنتاجها النفطي، والعمل على استقرار أسواق النفط، متسائلاً: "لماذا لم يوجِّهوا العتب نفسه لمنتجي النفط الأمريكيين الذين استمروا في زيادة إنتاجهم النفطي إلى أقصى المستويات خلال السنوات الماضية، وما زالوا؛ وبالتالي فلا يمكن للسعودية ألا تزيد إنتاجها لتحمي هؤلاء".

وقال الدكتور الصبان: "السعودية لطالما كانت المنتج المرجح Swing Producer ، ولعقود عديدة، واستفاد جميع منتجي النفط من قيامها بهذا الدور، بمن فيهم المنتجون الأمريكيون".

‏وبسؤاله: هل هذا العتب الوحيد الذي وُجِّه للمملكة، ومبرراته؟ أوضح الصبان بقوله: "كنا نتلقى الهجوم تلو الآخر على قيامنا بذلك بحجة أننا نتدخل في الأسواق، ونحدد الأسعار، وهو غير صحيح. وأكثر من ذلك قاموا في الماضي برفع قضايا قانونية على أوبك، وعلى السعودية بالتحديد، تحت مظلة ما عرف بقانون "نوبك". الآن، وبسبب منتجي النفط الأمريكان، يطالبوننا بالدفاع عن أسعار النفط".

وعن سر هذا اللوم غير المبرر، وهل هناك أشخاص كانوا مستفيدين من مواقف السعودية السابقة في إدارة ملف النفط عالميًّا؟ فسره بقوله: "نعم؛ لأن منتجي النفط الأمريكان قد تعودوا على دفاع السعودية وأوبك عن الأسواق، وخشية من أن يتأثر إنتاج الولايات المتحدة الذي تضخم إلى نحو 13،5 مليون برميل يوميًّا، واحتلالها المركز الأول عالميًّا، فإن الأمريكيين منزعجون من ضخ السعودية كامل طاقتها الإنتاجية بدءًا من الأول من إبريل القادم مع روسيا، ورفضها تخفيض إنتاجها لمواجهة انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال اتفاق كان سيبرم الأسابيع الماضية في ظل تحالف أوبك بلس".

واختتم: "وكان أولى لأعضاء مجلس الشيوخ الذين وجهوا الرسالة الانتقادية للمملكة أن يوجهوها إلى منتجي النفط الأمريكيين، ويطالبوهم بإجراء تخفيضات طوعية لإنتاجهم النفطي؛ ليتلاءم مع الانخفاض الكبير الذي حدث في الطلب العالمي على النفط".

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:54 PM

"الصبان": عتب أعضاء مجلس الشيوخ على زيادة إنتاج السعودية غير مبرَّر

قال: وجِّهوا العتب لمنتجي النفط الأمريكيين

A A A
بدر العتيبي - الرياض
4
6,453

استغرب المستشار الاقتصادي النفطي، الدكتور محمد سالم سرور الصبان، مطالبة بعض أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي السعودية بألا تقدم على زيادة إنتاجها النفطي، والعمل على استقرار أسواق النفط، متسائلاً: "لماذا لم يوجِّهوا العتب نفسه لمنتجي النفط الأمريكيين الذين استمروا في زيادة إنتاجهم النفطي إلى أقصى المستويات خلال السنوات الماضية، وما زالوا؛ وبالتالي فلا يمكن للسعودية ألا تزيد إنتاجها لتحمي هؤلاء".

وقال الدكتور الصبان: "السعودية لطالما كانت المنتج المرجح Swing Producer ، ولعقود عديدة، واستفاد جميع منتجي النفط من قيامها بهذا الدور، بمن فيهم المنتجون الأمريكيون".

‏وبسؤاله: هل هذا العتب الوحيد الذي وُجِّه للمملكة، ومبرراته؟ أوضح الصبان بقوله: "كنا نتلقى الهجوم تلو الآخر على قيامنا بذلك بحجة أننا نتدخل في الأسواق، ونحدد الأسعار، وهو غير صحيح. وأكثر من ذلك قاموا في الماضي برفع قضايا قانونية على أوبك، وعلى السعودية بالتحديد، تحت مظلة ما عرف بقانون "نوبك". الآن، وبسبب منتجي النفط الأمريكان، يطالبوننا بالدفاع عن أسعار النفط".

وعن سر هذا اللوم غير المبرر، وهل هناك أشخاص كانوا مستفيدين من مواقف السعودية السابقة في إدارة ملف النفط عالميًّا؟ فسره بقوله: "نعم؛ لأن منتجي النفط الأمريكان قد تعودوا على دفاع السعودية وأوبك عن الأسواق، وخشية من أن يتأثر إنتاج الولايات المتحدة الذي تضخم إلى نحو 13،5 مليون برميل يوميًّا، واحتلالها المركز الأول عالميًّا، فإن الأمريكيين منزعجون من ضخ السعودية كامل طاقتها الإنتاجية بدءًا من الأول من إبريل القادم مع روسيا، ورفضها تخفيض إنتاجها لمواجهة انخفاض الطلب العالمي على النفط بسبب انتشار فيروس كورونا من خلال اتفاق كان سيبرم الأسابيع الماضية في ظل تحالف أوبك بلس".

واختتم: "وكان أولى لأعضاء مجلس الشيوخ الذين وجهوا الرسالة الانتقادية للمملكة أن يوجهوها إلى منتجي النفط الأمريكيين، ويطالبوهم بإجراء تخفيضات طوعية لإنتاجهم النفطي؛ ليتلاءم مع الانخفاض الكبير الذي حدث في الطلب العالمي على النفط".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,348
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,795
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,689
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,796

المقالات

كورونا ومعادن التجار..!

كورونا ومعادن التجار..!

سعيد آل جندب
بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

بين طيَّات المِحَن تأتي المِنَح

مها عبدالله الحقباني
"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

"كورونا" وتعامُل الدول المتباين

ماجد البريكان
كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

كورونا الإيرانية.. (القدر المحتوم) بين العمد والخطأ

أحمد الهرماس
تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

تعليق العمرة يحقق مقاصد الشريعة

علي آل سالم
القادمون من إيران..!!

القادمون من إيران..!!

محمد الصيـعري
تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

تنمُّر الطلاب على المعلمين.. ما الأسباب؟

عبدالرحمن المرشد
سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة