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"إثراء" يستضيف فعاليات تقام للمرة الأول بالمملكة.. تعرف عليها

ضمن فعاليات موسم "تنوين" الإبداعي

يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ولأوّل مرة بالمملكة، فعاليتي "Luminarium" – (لومينيريوم) وBox Wars (بوكس وورز) في الفترة من 11 – 27 صفر 1441هـ الموافق (10 – 26 أكتوبر 2019م) بمدينة الظهران.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن موسم الإبداع "تنوين" في نسخته الثانية والذي يعد الأول والأكبر من نوعه بالمنطقة، حيث يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم (اللعب) وعلاقته بالتعليم والتصنيع والفنون والابتكار ضمن بيئة إبداعية محفزة، كما سيعلن المركز عن كافة تفاصيل موسم "تنوين" قريباً.

وتقدم فعالية ("Luminarium" – لومينيريوم) للزوّار تجربة فريدة من نوعها؛ إذ يستوحي تمثال "Luminarium" (لومينيريوم) تصميمه الأخّاذ من الطبيعة والمجسمات الهندسية، إضافةً إلى العمارة الإسلامية والقوطية، كما سيحظى الزوّار بفرصة المشاركة في فعالية "Box Wars" – بوكس وورز، التي تتيح فرصة اكتشاف طرق جديدة للاستفادة من صناديق الورق المقوّى البسيط، حيث سيقوم فريق "بوكس وورز" بتنظيم عدد من الفعاليات التي تتمثّل في بناء المنشآت الفنية الكبيرة والأزياء والعروض المسرحية من خلال استخدام صناديق الورق المقوّى.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يسعى إلى وضع معايير جديدة للتميزّ في المملكة في مجال صناعة الثقافة والإبداع، وذلك بهدف تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، بالإضافة إلى خلق القيمة المضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية، وتحفيز الابتكار والإبداع بأساليب تفاعلية.

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"إثراء" يستضيف فعاليات تقام للمرة الأول بالمملكة.. تعرف عليها
سبق

يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ولأوّل مرة بالمملكة، فعاليتي "Luminarium" – (لومينيريوم) وBox Wars (بوكس وورز) في الفترة من 11 – 27 صفر 1441هـ الموافق (10 – 26 أكتوبر 2019م) بمدينة الظهران.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن موسم الإبداع "تنوين" في نسخته الثانية والذي يعد الأول والأكبر من نوعه بالمنطقة، حيث يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم (اللعب) وعلاقته بالتعليم والتصنيع والفنون والابتكار ضمن بيئة إبداعية محفزة، كما سيعلن المركز عن كافة تفاصيل موسم "تنوين" قريباً.

وتقدم فعالية ("Luminarium" – لومينيريوم) للزوّار تجربة فريدة من نوعها؛ إذ يستوحي تمثال "Luminarium" (لومينيريوم) تصميمه الأخّاذ من الطبيعة والمجسمات الهندسية، إضافةً إلى العمارة الإسلامية والقوطية، كما سيحظى الزوّار بفرصة المشاركة في فعالية "Box Wars" – بوكس وورز، التي تتيح فرصة اكتشاف طرق جديدة للاستفادة من صناديق الورق المقوّى البسيط، حيث سيقوم فريق "بوكس وورز" بتنظيم عدد من الفعاليات التي تتمثّل في بناء المنشآت الفنية الكبيرة والأزياء والعروض المسرحية من خلال استخدام صناديق الورق المقوّى.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يسعى إلى وضع معايير جديدة للتميزّ في المملكة في مجال صناعة الثقافة والإبداع، وذلك بهدف تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، بالإضافة إلى خلق القيمة المضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية، وتحفيز الابتكار والإبداع بأساليب تفاعلية.

08 أغسطس 2019 - 7 ذو الحجة 1440
04:21 PM

"إثراء" يستضيف فعاليات تقام للمرة الأول بالمملكة.. تعرف عليها

ضمن فعاليات موسم "تنوين" الإبداعي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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يستضيف مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) ولأوّل مرة بالمملكة، فعاليتي "Luminarium" – (لومينيريوم) وBox Wars (بوكس وورز) في الفترة من 11 – 27 صفر 1441هـ الموافق (10 – 26 أكتوبر 2019م) بمدينة الظهران.

وتأتي هذه الفعاليات ضمن موسم الإبداع "تنوين" في نسخته الثانية والذي يعد الأول والأكبر من نوعه بالمنطقة، حيث يهدف إلى إعادة تعريف مفهوم (اللعب) وعلاقته بالتعليم والتصنيع والفنون والابتكار ضمن بيئة إبداعية محفزة، كما سيعلن المركز عن كافة تفاصيل موسم "تنوين" قريباً.

وتقدم فعالية ("Luminarium" – لومينيريوم) للزوّار تجربة فريدة من نوعها؛ إذ يستوحي تمثال "Luminarium" (لومينيريوم) تصميمه الأخّاذ من الطبيعة والمجسمات الهندسية، إضافةً إلى العمارة الإسلامية والقوطية، كما سيحظى الزوّار بفرصة المشاركة في فعالية "Box Wars" – بوكس وورز، التي تتيح فرصة اكتشاف طرق جديدة للاستفادة من صناديق الورق المقوّى البسيط، حيث سيقوم فريق "بوكس وورز" بتنظيم عدد من الفعاليات التي تتمثّل في بناء المنشآت الفنية الكبيرة والأزياء والعروض المسرحية من خلال استخدام صناديق الورق المقوّى.

يشار إلى أن مركز الملك عبدالعزيز الثقافي العالمي (إثراء) يسعى إلى وضع معايير جديدة للتميزّ في المملكة في مجال صناعة الثقافة والإبداع، وذلك بهدف تطوير وتقديم منتجات معرفية مبتكرة، بالإضافة إلى خلق القيمة المضافة المرجوّة من خلال علاقاته مع الشركاء والزوّار عن طريق تحفيز استدامة المجتمعات الإبداعية والثقافية، وتحفيز الابتكار والإبداع بأساليب تفاعلية.

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