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شاهد.. تسرب المجاري الملوثة عند مدخل الابتدائية 21 بالطائف

أولياء أمور الطالبات يطالبون الجهة المختصة بسرعة إيجاد حل

تسببَ طفح في قناة لتصريف مياه المجاري داخل الابتدائية "21" ذات المبنى الحكومي بالطائف، في ازدياد تسرب المياه الملوثة وخروجها من الباب الرئيس المخصص لدخول وخروج المعلمات والطالبات، وهو المكان الذي يجتمع عنده أولياء الأمور لأخذ بناتهم.

وتمثلت معاناة الطالبات وذويهن في الرائحة السيئة ومحاولات القفز فوق مياه المجاري أثناء الخروج، فضلاً عن انتشار الروائح داخل المبنى والإضرار بسير العملية التعليمية.

وقالت مصادر لـ"سبق": عدد من أولياء أمور الطالبات مستاؤون من هذا الوضع المستمر منذ حوالي شهر، وطالبوا الجهة المختصة بإدارة التعليم بسرعة معالجة هذا الطفح.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. تسرب المجاري الملوثة عند مدخل الابتدائية 21 بالطائف
سبق

تسببَ طفح في قناة لتصريف مياه المجاري داخل الابتدائية "21" ذات المبنى الحكومي بالطائف، في ازدياد تسرب المياه الملوثة وخروجها من الباب الرئيس المخصص لدخول وخروج المعلمات والطالبات، وهو المكان الذي يجتمع عنده أولياء الأمور لأخذ بناتهم.

وتمثلت معاناة الطالبات وذويهن في الرائحة السيئة ومحاولات القفز فوق مياه المجاري أثناء الخروج، فضلاً عن انتشار الروائح داخل المبنى والإضرار بسير العملية التعليمية.

وقالت مصادر لـ"سبق": عدد من أولياء أمور الطالبات مستاؤون من هذا الوضع المستمر منذ حوالي شهر، وطالبوا الجهة المختصة بإدارة التعليم بسرعة معالجة هذا الطفح.

07 نوفمبر 2018 - 29 صفر 1440
06:21 PM

شاهد.. تسرب المجاري الملوثة عند مدخل الابتدائية 21 بالطائف

أولياء أمور الطالبات يطالبون الجهة المختصة بسرعة إيجاد حل

A A A
فهد العتيبي - الطائف
11
17,647

تسببَ طفح في قناة لتصريف مياه المجاري داخل الابتدائية "21" ذات المبنى الحكومي بالطائف، في ازدياد تسرب المياه الملوثة وخروجها من الباب الرئيس المخصص لدخول وخروج المعلمات والطالبات، وهو المكان الذي يجتمع عنده أولياء الأمور لأخذ بناتهم.

وتمثلت معاناة الطالبات وذويهن في الرائحة السيئة ومحاولات القفز فوق مياه المجاري أثناء الخروج، فضلاً عن انتشار الروائح داخل المبنى والإضرار بسير العملية التعليمية.

وقالت مصادر لـ"سبق": عدد من أولياء أمور الطالبات مستاؤون من هذا الوضع المستمر منذ حوالي شهر، وطالبوا الجهة المختصة بإدارة التعليم بسرعة معالجة هذا الطفح.

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