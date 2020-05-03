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4.6 %.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في كندا إلى 3606

عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل في البلاد إلى 57148

أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية، أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع 4.6 في المئة إلى 3606 يوم الأحد.

ووفق "رويترز"، وفقًا للبيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للوكالة: ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 57148. ويوم السبت كان عدد الوفيات 3446 والإصابات 55572.

كندا فيروس كورونا الجديد

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4.6 %.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في كندا إلى 3606
سبق

أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية، أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع 4.6 في المئة إلى 3606 يوم الأحد.

ووفق "رويترز"، وفقًا للبيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للوكالة: ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 57148. ويوم السبت كان عدد الوفيات 3446 والإصابات 55572.

03 مايو 2020 - 10 رمضان 1441
09:13 PM

4.6 %.. ارتفاع إجمالي وفيات كورونا في كندا إلى 3606

عدد حالات الإصابة بالفيروس وصل في البلاد إلى 57148

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أظهرت بيانات رسمية نشرتها وكالة الصحة العامة الكندية، أن العدد الإجمالي للوفيات بسبب فيروس كورونا في البلاد ارتفع 4.6 في المئة إلى 3606 يوم الأحد.

ووفق "رويترز"، وفقًا للبيان الذي نُشر على الموقع الإلكتروني للوكالة: ارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا إلى 57148. ويوم السبت كان عدد الوفيات 3446 والإصابات 55572.

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