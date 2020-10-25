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صيانة قنوات تصريف الأمطار تتواصل بمكة.. وجسر عرنة 88 %

فيما يجرى تنظيف مناهل السيول في الشرائع وأجياد وبطحاء قريش

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في الإدارة العامة لشبكات السيول، أعمال الصيانة والنظافة لإزالة المخلفات من قناة تصريف مياه الأمطار المفتوحة بحي الشرائع بمكة المكرّمة؛ وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لتهيئة شبكات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة المقدّسة، وضمان جاهزيتها لموسم هطول الأمطار.

وشملت أعمال الصيانة تنظيف مناهل السيول في نطاق أحياء: الشرائع وأجياد وبطحاء قريش؛ حيث يتم إجراء أعمال الصيانة والنظافة لجميع هذه الشبكات على مدار العام من خلال فرق فنية متخصصة، للتأكد من سلامة وكفاءة شبكات التصريف بصفة مستمرة، والحد من أخطار السيول ودرء مخاطرها.

كما واصلت الإدارة العامة لشبكات السيول أعمال مشروع إنشاء الجسر الخرساني على مسار وادي عرنة بطريق العكيشية- جنوبي مكة المكرّمة بطول 150 متراً وعرض 50 متراً، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 88% وكمية الحفر المنجزة 60500 متر مكعب، وكمية الخرسانة المنفذة 11700 متر.

أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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صيانة قنوات تصريف الأمطار تتواصل بمكة.. وجسر عرنة 88 %
سبق

نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في الإدارة العامة لشبكات السيول، أعمال الصيانة والنظافة لإزالة المخلفات من قناة تصريف مياه الأمطار المفتوحة بحي الشرائع بمكة المكرّمة؛ وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لتهيئة شبكات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة المقدّسة، وضمان جاهزيتها لموسم هطول الأمطار.

وشملت أعمال الصيانة تنظيف مناهل السيول في نطاق أحياء: الشرائع وأجياد وبطحاء قريش؛ حيث يتم إجراء أعمال الصيانة والنظافة لجميع هذه الشبكات على مدار العام من خلال فرق فنية متخصصة، للتأكد من سلامة وكفاءة شبكات التصريف بصفة مستمرة، والحد من أخطار السيول ودرء مخاطرها.

كما واصلت الإدارة العامة لشبكات السيول أعمال مشروع إنشاء الجسر الخرساني على مسار وادي عرنة بطريق العكيشية- جنوبي مكة المكرّمة بطول 150 متراً وعرض 50 متراً، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 88% وكمية الحفر المنجزة 60500 متر مكعب، وكمية الخرسانة المنفذة 11700 متر.

25 أكتوبر 2020 - 8 ربيع الأول 1442
10:47 AM

صيانة قنوات تصريف الأمطار تتواصل بمكة.. وجسر عرنة 88 %

فيما يجرى تنظيف مناهل السيول في الشرائع وأجياد وبطحاء قريش

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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نفّذت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في الإدارة العامة لشبكات السيول، أعمال الصيانة والنظافة لإزالة المخلفات من قناة تصريف مياه الأمطار المفتوحة بحي الشرائع بمكة المكرّمة؛ وذلك في إطار الاستعدادات المبكرة لتهيئة شبكات تصريف مياه الأمطار بالعاصمة المقدّسة، وضمان جاهزيتها لموسم هطول الأمطار.

وشملت أعمال الصيانة تنظيف مناهل السيول في نطاق أحياء: الشرائع وأجياد وبطحاء قريش؛ حيث يتم إجراء أعمال الصيانة والنظافة لجميع هذه الشبكات على مدار العام من خلال فرق فنية متخصصة، للتأكد من سلامة وكفاءة شبكات التصريف بصفة مستمرة، والحد من أخطار السيول ودرء مخاطرها.

كما واصلت الإدارة العامة لشبكات السيول أعمال مشروع إنشاء الجسر الخرساني على مسار وادي عرنة بطريق العكيشية- جنوبي مكة المكرّمة بطول 150 متراً وعرض 50 متراً، حيث بلغت نسبة إنجاز الأعمال 88% وكمية الحفر المنجزة 60500 متر مكعب، وكمية الخرسانة المنفذة 11700 متر.

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