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أمانة مكة وغرفة المنطقة يبحثان أبرز احتياجات القطاع العام والبلدي

استعرضا أوجه التعاون المشترك بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية

بحث معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، مع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي عدداً من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات القطاع العام والبلدي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، علاوة على مناقشة تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم الأعمال في المجتمع وطرح المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.

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أمانة مكة وغرفة المنطقة يبحثان أبرز احتياجات القطاع العام والبلدي
سبق

بحث معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، مع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي عدداً من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات القطاع العام والبلدي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، علاوة على مناقشة تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم الأعمال في المجتمع وطرح المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.

18 أكتوبر 2020 - 1 ربيع الأول 1442
08:21 PM

أمانة مكة وغرفة المنطقة يبحثان أبرز احتياجات القطاع العام والبلدي

استعرضا أوجه التعاون المشترك بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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بحث معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص اليوم، مع رئيس مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة هشام محمد كعكي عدداً من الموضوعات لتعزيز التعاون بين الطرفين بما يخدم احتياجات القطاع العام والبلدي.

وجرى خلال اللقاء بحث أوجه التعاون المشترك بين أمانة العاصمة المقدسة والغرفة التجارية بما يتفق مع متطلبات النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها البلاد والسير في اتجاه تحقيق أهداف رؤية المملكة الطموحة 2030، علاوة على مناقشة تسهيل الإجراءات البلدية بما يخدم الأعمال في المجتمع وطرح المعوقات القائمة وبحث سبل معالجتها ووضع التوصيات اللازمة لها.

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