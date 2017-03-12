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أمير الرياض يدشن مرصد البيانات الأمنية

يتيح له الاطلاع على بيانات القطاعات الأمنية ومستوى الخدمات

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مرصد البيانات الأمنية الذي يتيح له الاطلاع على البيانات الخاصة بالجهات والقطاعات الأمنية، وقياس مستوى أداء الخدمات في تلك الجهات بمنطقة الرياض؛ كمرصد السجون والمرور والأحوال المدنية والتركيبة السكانية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ المدير التنفيذي لإمارات المناطق بمركز المعلومات الوطني المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران، يرافقه مسؤول حساب الإمارة بمركز المعلومات الوطني عبدالمحسن الصالحي.

وثمّن أمير منطقة الرياض جهود كافة القائمين على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ على ما تم تحقيقة من تطور تقني متقدم يحقق لرؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.

يذكر أن المرصد تم بناؤه وتطويره وتهيئته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة في مركز المعلومات الوطني بمنطقة الرياض.

أمير الرياض

الرئيسية/ المملكة / محليات

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أمير الرياض يدشن مرصد البيانات الأمنية
سبق

دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مرصد البيانات الأمنية الذي يتيح له الاطلاع على البيانات الخاصة بالجهات والقطاعات الأمنية، وقياس مستوى أداء الخدمات في تلك الجهات بمنطقة الرياض؛ كمرصد السجون والمرور والأحوال المدنية والتركيبة السكانية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ المدير التنفيذي لإمارات المناطق بمركز المعلومات الوطني المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران، يرافقه مسؤول حساب الإمارة بمركز المعلومات الوطني عبدالمحسن الصالحي.

وثمّن أمير منطقة الرياض جهود كافة القائمين على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ على ما تم تحقيقة من تطور تقني متقدم يحقق لرؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.

يذكر أن المرصد تم بناؤه وتطويره وتهيئته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة في مركز المعلومات الوطني بمنطقة الرياض.

12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
04:44 PM

أمير الرياض يدشن مرصد البيانات الأمنية

يتيح له الاطلاع على بيانات القطاعات الأمنية ومستوى الخدمات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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دشن أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، مرصد البيانات الأمنية الذي يتيح له الاطلاع على البيانات الخاصة بالجهات والقطاعات الأمنية، وقياس مستوى أداء الخدمات في تلك الجهات بمنطقة الرياض؛ كمرصد السجون والمرور والأحوال المدنية والتركيبة السكانية.

جاء ذلك خلال استقبال أمير منطقة الرياض، في مكتبه بقصر الحكم، اليوم؛ المدير التنفيذي لإمارات المناطق بمركز المعلومات الوطني المهندس عبدالعزيز بن عبدالرحمن العمران، يرافقه مسؤول حساب الإمارة بمركز المعلومات الوطني عبدالمحسن الصالحي.

وثمّن أمير منطقة الرياض جهود كافة القائمين على الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي؛ على ما تم تحقيقة من تطور تقني متقدم يحقق لرؤية المملكة 2030 للتحول الرقمي.

يذكر أن المرصد تم بناؤه وتطويره وتهيئته من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، ممثلة في مركز المعلومات الوطني بمنطقة الرياض.

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