النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

تعليق الدخول والخروج من القطيف.. إجراء وقائي تحمي به المملكة أراضيها من عدوى "كورونا"

أغلقت الصين 8 مدن.. وعزلت إيطاليا 14 محافظة

في تجاوبها الأحدث مع تحديات انتشار فيروس كورونا الجديد، شددت المملكة اليوم (الأحد) إجراءاتها الاحترازية لمحاصرة الفيروس، بتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً، بعد أن أظهرت البيانات وجود جميع الحالات الإحدى عشرة الحاملة لـ"كورونا" في محافظة القطيف، فأمام هذا المؤشر الطبي في انتشار الفيروس؛ أوصت الجهات الصحية المختصة باتخاذ هذا الإجراء، من منطلق البواعث الطبية الهادفة، إلى منع انتقال العدوى بين سكان محافظة القطيف، ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى في المملكة.

ويتطابق إجراء تعليق الدخول والخروج من القطيف، مع الإجراءات المعمول بها في دول العالم التي ظهر فيها الفيروس، وهي إجراءات أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وبموجبها أغلقت السلطات الصينية ثمان مدن، بينها مدنية ووهان، معقل ظهور الفيروس، في محاولتها السيطرة على "كورونا" ومنع انتشاره جغرافياً إلى مناطق أخرى من أراضيها، والإجراء نفسه طبقته إيطاليا بعد تفشي الفيروس على أراضيها، ما اضطرها إلى عزل 14 محافظة، بينها محافظة ميلانو، التي تعد العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، وتجتذب أعداداً كبيرة من السائحين سنوياً.

فإجراء عزل المدينة أو المدن الموبوءة، إجراء وقائي يحفظ سلامة بقية مناطق وأجزاء الدولة التي تقع في نطاقها، حيث يتيح للمختصين التعامل مع مصادر العدوى بالفيروس، وعزلهم عن مخالطة غيرهم؛ مما يمنع انتقال العدوى إلى سواهم، سواء داخل مدينتهم أو إلى غيرها من المدن، وهو ما ينطبق تماماً على مدينة القطيف، التي يتركز فيها ظهور "كورونا"، والتي جرى التعامل مع نمط انتشار الفيروس فيها طبقاً للمعايير العالمية، التي تأخذ بها كل الدول في مكافحة وباء "كورونا"، وتكثيف الجهود فيما بينها للقضاء عليه.

وإذا كان لهذا الإجراء ما يبرره طبياً، فإنه يُعد مكوناً جديداً من مكونات منظومة الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها المملكة منذ بداية ظهور الفيروس في الصين منتصف ديسمبر الماضي، والتي اتسمت بالتطور الدائم في اتجاه منع ظهور الفيروس، ثم منع انتشاره بعد ظهوره، نتيجة لأسباب تتعلق بمسلك المصابين الذين لم يفصحوا عن زيارتهم لإيران، التي تعاني من انتشار الفيروس على نطاق واسع، ولقد استطاعت هذه المنظومة منع انتقال عدوى "كورونا" عبر المصابين به، فباستثناء أربع حالات أصيبت نتيجة للمخالطة، لم تنتقل العدوى من المصابين إلى أفراد آخرين، والحالات الأربع نسبة لا تكاد تذكر مقارنة بما خلصت إليه الدراسات من أن كل مصاب يمكن أن ينقل العدوى إلى أشخاص آخرين بمعدل من 2 إلى 4.5 في المئة من المخالطين له، وهو ما يعد نجاحاً ملحوظاً للجهات المختصة في المملكة في تعاملها مع "كورونا".

تعليق الدخول والخروج من القطيف فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
تعليق الدخول والخروج من القطيف.. إجراء وقائي تحمي به المملكة أراضيها من عدوى "كورونا"
سبق

في تجاوبها الأحدث مع تحديات انتشار فيروس كورونا الجديد، شددت المملكة اليوم (الأحد) إجراءاتها الاحترازية لمحاصرة الفيروس، بتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً، بعد أن أظهرت البيانات وجود جميع الحالات الإحدى عشرة الحاملة لـ"كورونا" في محافظة القطيف، فأمام هذا المؤشر الطبي في انتشار الفيروس؛ أوصت الجهات الصحية المختصة باتخاذ هذا الإجراء، من منطلق البواعث الطبية الهادفة، إلى منع انتقال العدوى بين سكان محافظة القطيف، ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى في المملكة.

ويتطابق إجراء تعليق الدخول والخروج من القطيف، مع الإجراءات المعمول بها في دول العالم التي ظهر فيها الفيروس، وهي إجراءات أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وبموجبها أغلقت السلطات الصينية ثمان مدن، بينها مدنية ووهان، معقل ظهور الفيروس، في محاولتها السيطرة على "كورونا" ومنع انتشاره جغرافياً إلى مناطق أخرى من أراضيها، والإجراء نفسه طبقته إيطاليا بعد تفشي الفيروس على أراضيها، ما اضطرها إلى عزل 14 محافظة، بينها محافظة ميلانو، التي تعد العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، وتجتذب أعداداً كبيرة من السائحين سنوياً.

فإجراء عزل المدينة أو المدن الموبوءة، إجراء وقائي يحفظ سلامة بقية مناطق وأجزاء الدولة التي تقع في نطاقها، حيث يتيح للمختصين التعامل مع مصادر العدوى بالفيروس، وعزلهم عن مخالطة غيرهم؛ مما يمنع انتقال العدوى إلى سواهم، سواء داخل مدينتهم أو إلى غيرها من المدن، وهو ما ينطبق تماماً على مدينة القطيف، التي يتركز فيها ظهور "كورونا"، والتي جرى التعامل مع نمط انتشار الفيروس فيها طبقاً للمعايير العالمية، التي تأخذ بها كل الدول في مكافحة وباء "كورونا"، وتكثيف الجهود فيما بينها للقضاء عليه.

وإذا كان لهذا الإجراء ما يبرره طبياً، فإنه يُعد مكوناً جديداً من مكونات منظومة الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها المملكة منذ بداية ظهور الفيروس في الصين منتصف ديسمبر الماضي، والتي اتسمت بالتطور الدائم في اتجاه منع ظهور الفيروس، ثم منع انتشاره بعد ظهوره، نتيجة لأسباب تتعلق بمسلك المصابين الذين لم يفصحوا عن زيارتهم لإيران، التي تعاني من انتشار الفيروس على نطاق واسع، ولقد استطاعت هذه المنظومة منع انتقال عدوى "كورونا" عبر المصابين به، فباستثناء أربع حالات أصيبت نتيجة للمخالطة، لم تنتقل العدوى من المصابين إلى أفراد آخرين، والحالات الأربع نسبة لا تكاد تذكر مقارنة بما خلصت إليه الدراسات من أن كل مصاب يمكن أن ينقل العدوى إلى أشخاص آخرين بمعدل من 2 إلى 4.5 في المئة من المخالطين له، وهو ما يعد نجاحاً ملحوظاً للجهات المختصة في المملكة في تعاملها مع "كورونا".

08 مارس 2020 - 13 رجب 1441
05:31 PM

تعليق الدخول والخروج من القطيف.. إجراء وقائي تحمي به المملكة أراضيها من عدوى "كورونا"

أغلقت الصين 8 مدن.. وعزلت إيطاليا 14 محافظة

A A A
محمد صبح - الرياض
8
4,597

في تجاوبها الأحدث مع تحديات انتشار فيروس كورونا الجديد، شددت المملكة اليوم (الأحد) إجراءاتها الاحترازية لمحاصرة الفيروس، بتعليق الدخول والخروج من محافظة القطيف مؤقتاً، بعد أن أظهرت البيانات وجود جميع الحالات الإحدى عشرة الحاملة لـ"كورونا" في محافظة القطيف، فأمام هذا المؤشر الطبي في انتشار الفيروس؛ أوصت الجهات الصحية المختصة باتخاذ هذا الإجراء، من منطلق البواعث الطبية الهادفة، إلى منع انتقال العدوى بين سكان محافظة القطيف، ومنعها من التمدد إلى مناطق أخرى في المملكة.

ويتطابق إجراء تعليق الدخول والخروج من القطيف، مع الإجراءات المعمول بها في دول العالم التي ظهر فيها الفيروس، وهي إجراءات أوصت بها منظمة الصحة العالمية، وبموجبها أغلقت السلطات الصينية ثمان مدن، بينها مدنية ووهان، معقل ظهور الفيروس، في محاولتها السيطرة على "كورونا" ومنع انتشاره جغرافياً إلى مناطق أخرى من أراضيها، والإجراء نفسه طبقته إيطاليا بعد تفشي الفيروس على أراضيها، ما اضطرها إلى عزل 14 محافظة، بينها محافظة ميلانو، التي تعد العاصمة الاقتصادية لإيطاليا، وتجتذب أعداداً كبيرة من السائحين سنوياً.

فإجراء عزل المدينة أو المدن الموبوءة، إجراء وقائي يحفظ سلامة بقية مناطق وأجزاء الدولة التي تقع في نطاقها، حيث يتيح للمختصين التعامل مع مصادر العدوى بالفيروس، وعزلهم عن مخالطة غيرهم؛ مما يمنع انتقال العدوى إلى سواهم، سواء داخل مدينتهم أو إلى غيرها من المدن، وهو ما ينطبق تماماً على مدينة القطيف، التي يتركز فيها ظهور "كورونا"، والتي جرى التعامل مع نمط انتشار الفيروس فيها طبقاً للمعايير العالمية، التي تأخذ بها كل الدول في مكافحة وباء "كورونا"، وتكثيف الجهود فيما بينها للقضاء عليه.

وإذا كان لهذا الإجراء ما يبرره طبياً، فإنه يُعد مكوناً جديداً من مكونات منظومة الإجراءات الوقائية، التي اتخذتها المملكة منذ بداية ظهور الفيروس في الصين منتصف ديسمبر الماضي، والتي اتسمت بالتطور الدائم في اتجاه منع ظهور الفيروس، ثم منع انتشاره بعد ظهوره، نتيجة لأسباب تتعلق بمسلك المصابين الذين لم يفصحوا عن زيارتهم لإيران، التي تعاني من انتشار الفيروس على نطاق واسع، ولقد استطاعت هذه المنظومة منع انتقال عدوى "كورونا" عبر المصابين به، فباستثناء أربع حالات أصيبت نتيجة للمخالطة، لم تنتقل العدوى من المصابين إلى أفراد آخرين، والحالات الأربع نسبة لا تكاد تذكر مقارنة بما خلصت إليه الدراسات من أن كل مصاب يمكن أن ينقل العدوى إلى أشخاص آخرين بمعدل من 2 إلى 4.5 في المئة من المخالطين له، وهو ما يعد نجاحاً ملحوظاً للجهات المختصة في المملكة في تعاملها مع "كورونا".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,071
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
12,048
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
18,107
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
39,224

المقالات

سر في بقالة الحي

سر في بقالة الحي

صالح المسلّم
نظام قديم يقيِّد المواطنين

نظام قديم يقيِّد المواطنين

عبدالغني الشيخ
يا بنت الحلال الهادي الله

يا بنت الحلال الهادي الله

مها عبدالله الحقباني
"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

"مسك".. نافذة الشباب على المستقبل

ماجد البريكان
"سنابستان"

"سنابستان"

بدر الغامدي
اتحاد وزاري

اتحاد وزاري

محمد المالكي
الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

الكهرباء يا معالي وزير الشؤون البلدية!

صالح مطر الغامدي
أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

أجمل 15 نصيحة أهداها لي والدي

حسن آل عمير
اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

اقتناء الحيوانات المفترسة.. جريمة أم هواية؟!

عبدالرحمن المرشد
حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

حفل تكريم أم مراسم تأبين؟!

محمد عمير الغامدي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف
"التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب".. أنموذج المبادرة الإسلامية للتصدي للتطرف

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة